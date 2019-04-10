Инновации: Утверждена новая программа научно-технологического развития

Правительство утвердило новую госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Госпрограмма разработана с учётом целевых показателей национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика». Госпрограммой предусмотрена консолидация ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотренные в других государственных программах.

5 подпрограмм

Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» утверждена постановлением от 29.03.2019 №377. Новая редакция была подготовлено Минобрнауки России во исполнение поручения Президента России по итогам заседания Совета по науке и образованию от 23 ноября 2016 года.

Новая госпрограмма разработана с учётом целей и целевых показателей национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика».Госпрограмма будет реализовываться в 2019-2030 годах. Причем реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы прекращена досрочно.

В госпрограмму включены пять подпрограмм.

Первая подпрограмма: «Развитие национального интеллектуального капитала».

Вторая: «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования».

Третья: «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства».

Четвертая: «Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений».

Пятая: «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности».

Также в госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», одна ведомственная целевая программа, федеральные и ведомственные проекты.

3 ключевые цели

Основными направлениями деятельности правительства на период до 2024 года предусмотрено создание условий по присутствию России в числе 5 ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития Российской Федерации.

Основная цель российского научно-технологического развития – обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы укрепления и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.

Цель российского научно-технологического развития – обеспечение независимости и конкурентоспособности страны

Поэтому программа содержит 3 ключевые цели.

Первая цель: развитие интеллектуального потенциала нации.

Вторая: научно-техническое и интеллектуальное обеспечение структурных изменений в экономике.

Третья: эффективная организация и технологическое обновление научной, научно-технической и инновационной (высокотехнологичной) деятельности.

В госпрограмме признается наличие больших вызовов, которые определяют новую роль науки и технологий как основополагающего элемента решения многих национальных и глобальных проблем, обеспечения возможности прогнозировать происходящие в мире изменения, учитывать внутренние тенденции, ожидания и потребности российского общества, своевременно распознавать большие вызовы и эффективно отвечать на них.

Сегодня именно эти вызовы и определяет особенности формирования госполитики в области научно-технологического развития страны.

Переход к модели «квалифицированного заказчика»

Новая госпрограмма направлена на повышение социально-экономической отдачи от использования результатов интеллектуальной деятельности и на существенный рост эффективности всех источников финансирования научных исследований и разработок через переход к модели «квалифицированного заказчика».

Разработка модели «квалифицированного заказчика» ранее была предусмотрена планом мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития на 2017-2019 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р.

Также программа направлена на повышение уровня капитализации образовательного потенциала населения с целью решения задач технологической модернизации, развития предпринимательства, социальной мобильности, привлечения талантов, обеспечения высоких темпов экономического роста и качества жизни.

Разработка модели «квалифицированного заказчика» ранее была предусмотрена планом мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития на 2017-2019 годы

Комплексная реализация госполитики

В рамках новой госпрограмма планируется обеспечить комплексную реализацию госполитики в сфере высшего образования – с ориентиром на обеспечение высокого уровня интеграции системы высшего образования в научно-технологическое развитие страны. А также актуальности и качества реализуемых образовательных программ и их востребованности на международных образовательных рынках. Предусмотрено обеспечение эффективного воспроизводства кадров для научной и социальной сферы, базовых и высокотехнологичных отраслей экономики.

Госпрограмма обеспечивает реализацию основополагающих принципов госполитики в области научно-технологического развития, установленных Стратегией научно-технологического развития РФ.

Первый принцип – рациональный баланс. Предусмотрена господдержка исследований и разработок, направленных как на решение значимых задач в рамках приоритетов научно-технологического развития, так и задач, инициированных исследователями, инженерным и предпринимательским сообществом и обусловленных внутренней логикой развития науки, технологий и рынков.

Второй принцип – системность поддержки. Обеспечение полного цикла получения новых знаний, разработки качественно новых технологий, создания прорывных продуктов и услуг, трансфера технологий, формирования новых рынков. А также занятие устойчивого положения на них обеспечиваются поддержкой научных, научно-технических и высокотехнологичных проектов на всех стадиях их реализации и возможностью беспрепятственного перехода между такими стадиями.

Третий принцип – концентрация ресурсов. Сосредоточение интеллектуальных, финансовых, организационных и инфраструктурных ресурсов на поддержке исследований и разработок, создании продуктов и услуг, необходимых для ответа на большие вызовы, стоящие перед страной, с одновременным созданием механизмов своевременного распознавания таких вызовов.

Четвертый принцип – адресность поддержки и справедливая конкуренция. Использование публичных механизмов для обеспечения доступа к государственным инфраструктурным, финансовым и нефинансовым ресурсам наиболее результативных исследовательских коллективов, иных субъектов научной и научно-технической деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности путем установления соответствующих правил доступа к указанным ресурсам.

По 1 трлн рублей к 2030 году

Госпрограмма разработана с учётом целевых показателей национальных проектов «Наука», «Образование» и «Цифровая экономика».

В систему индикаторов госпрограммы включены ряд важных показателей:

- место России в международном рейтинге конкурентоспособности талантов:

- места российских университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов;

- место по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития;

- внутренние затраты на научные исследования и разработки за счёт всех источников;

- количество крупных международных проектов класса «мегасайенс», реализуемых в России;

- количество функционирующих научных и научно-образовательных центров мирового уровня.

Годовой объём ассигнований бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести к 2030 году до 1 трлн рублей

В госпрограмме реализована аналитическая консолидация ассигнований федерального бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотренные в других государственных программах. Минобрнауки России поручено начиная с 2020 года осуществить консолидацию расходов на финансовое обеспечение фундаментальных и прикладных научных исследований, предусмотренных в других госпрограммах.

Ассигнования из федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируются в объёме: в 2019 году – 688,3 млрд рублей, в 2020 году – 740,7 млрд рублей, в 2021 году – 795,9 млрд рублей.

Годовой объём ассигнований бюджета на реализацию госпрограммы планируется довести к 2030 году до 1 трлн рублей.