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10.04.2019
Военно-промышленный курьер

Уникальное предприятие украинского ОПК терпит катастрофу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Государственный завод "Генератор", входящий в концерн "Укроборонпром", более 10 лет находится в стадии банкротства. Согласно отчету Госаудитслужбы за 2016-2018 годы, предприятие накопило долгов более чем на 88 миллионов гривен.

Между тем "Генератор", сообщает "Украинская правда", остался на Украине единственным, где занимаются разработкой, серийным производством и восстановительным ремонтом электровакуумных СВЧ-приборов для Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.

Прибыль завода в течение последних трех лет (в 2016-м – миллион, в 2017-м – 3,5 млн, за три квартала 2018-го – 2 млн гривен) не позволяла рассчитаться с задолженностью.

Аудиторы отмечают, что пребывание в стадии банкротства препятствует участию предприятия в процедурах закупок с целью поиска потенциальных заказчиков на продукцию и не позволяет загрузить производственные мощности.

При проверке установлен ряд факторов, которые привели к упадку производства. Завод может потерять имущество стоимостью 43 миллиона гривен, находящееся в залоге у кредиторов. На складах учитывается залежавшаяся продукция стоимостью более 33 миллионов, которая потеряла конкурентоспособность, потому что была изготовлена несколько лет назад, однако вовремя не продана.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
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