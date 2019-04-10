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10.04.2019
Военно-промышленный курьер

Названы лучшие военные врачи страны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Чествование лучших врачей страны стало частью программы XXVI Российского национального конгресса "Человек и лекарство". Церемония состоялась в столичном Центре международной торговли.

Дипломантами "Всероссийского конкурса врачей" по итогам 2018 года стали 112 человек. Награды вручали директор Национального исследовательского центра профилактической медицины, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина и профессор Первого МГМУ им. Сеченова Дмитрий Напалков.

Конкурс проводится с 2001 года Департаментом медицинского образования и кадровой политики при поддержке Минздрава РФ. Нынче на награды претендовали почти 700 врачей и медицинских работников со всей России. Победители определялись в 34 номинациях. В итоге в каждой были отмечены трое конкурсантов, которые успешно прошли все этапы. 

Заслуженные награды в номинации "Лучший военный врач" получили Руслан Долгих (Красногорск, Московская область), Роман Губко (Республика Саха – Якутия), Хамзат Оздоев (Москва). 

Юлий Нежинский, корреспондент "ВПК"

фото: Даниил Нежинский

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