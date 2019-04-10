"Это дело решенное": когда начнется противостояние в космосе

Почему США обвиняют Россию и Китай в гонке вооружений в космосе

Использование космического пространства как будущей арены боевых действий - вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах. Военный обозреватель "Газеты.Ru" разобрался в планах сторон по использованию околоземного космоса в военных целях.

Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите, пишет Defense News.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США.

В свете последних испытаний в мире противоспутникового оружия стоит изучить, полагают американские аналитики, в каком именно состоянии находятся другие страны с точки зрения возможностей для ведения вооруженной борьбы в космосе.

27 марта этого года Индия объявила, что она успешно испытала противоспутниковое оружие, уничтожив при этом один из своих низкоорбитальных спутников. В Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан охарактеризовал этот запуск, как еще одну возможность подчеркнуть природу космоса как оспариваемой ныне области.

По мнению американских аналитиков, созданию Космических войск в США способствовали следующие предпосылки и дисбалансы как в околоземном космическом пространстве, так и программах вооружения стран-конкурентов.

Вслед за Россией и Китаем

"Большие изменения в китайской доктрине и организационно-штатной структуре войск (сил), занимающихся космосом, произошли несколько лет назад, когда в Пекине создали Силы стратегической поддержки", - сказал Брайан Виден, директор по политическому программированию фонда "За безопасный мир" и соредактор отчета организации о глобальном противоборстве в космосе.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в 2015 году создала Силы стратегической поддержки (ССП), которые занимаются разведкой и ведением боевых действий в киберпространстве и космосе, но до сих пор о структуре и задачах этих войск детальной информации так и нет",

- пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, решение китайского военно-политического руководства объединить несколько военных ведомств в единую структуру, которая выступает на одном уровне с такими видами вооруженных сил как ВВС и ВМФ, говорит о том, что в Пекине относятся к ведению некинетических боевых действий крайне серьезно. ССП напрямую подчиняются Военному совету ЦК КПК, а не Генштабу НОАК.

Как рассказал собеседник издания, Китай с помощью ССП сможет активнее использовать военные высокие технологии - от искусственного интеллекта до самого передового оружия в сфере киберпространства и радиоэлектронной борьбы.

С момента своего появления в декабре 2015 года ССП начали проводить операции НОАК в киберспространстве и в космосе, а также в сфере электроники и информации.

ССП займутся космической разведкой и наблюдением, будут наблюдать за запуском баллистических ракет и космических кораблей и вести контроль над окружающей средой. В ССП также вошли службы радио- и радиотехнической разведки, и радиоэлектронной борьбы.

"Это новая военная организация Китая, которая объединяет космические силы, средства радиоэлектронной борьбы и кибервозможности. И я думаю, важно подчеркнуть, что в отличие от США, Китай не рассматривает это как путь к ведению многодоменных и сетецентрических операций (сетевые войны - "Газета.Ru")", - особо отметил Брайан Виден.

Вместо того чтобы рассматривать космос как отдельную область (домен), Виден сказал, что Силы стратегической поддержки Китая "сосредоточены на том, как космос, электронная война и киберпространство могут использоваться совместно для достижения требуемых военных эффектов".

Толчком к этому изменению в строительстве НОАК явились, по всей видимости, действия самих Соединенных Штатов. Это своеобразный ответ Пекина на то, как США полагались на свои возможности в космосе в начале войн в Афганистане и Ираке.

Этот акцент на космос в ответ на действия США вряд ли является ответом, уникальным только для Китая, полагают американские аналитики.

Однако не только действия Китая, но и - уже привычная риторика для США - Москвы послужили толчком для Вашингтона к разработке собственной космической программы. "Активность России в околоземном пространстве является частью многолетней работы, предшествующей объявлению США о создании Космических войск", - утверждает Виктория Самсон, директор офиса фонда "Безопасный мир" в Вашингтоне и соредактор отчета.

"Мы видим даже по несекретным источникам информации возросшие возможности России в космосе как оспариваемой сфере пространства. И это, вероятно, частично (но не полностью) сформировано заявлениями США о том, что космос является областью боевых действий", - заявила госпожа Самсон.

Помимо Китая и России, аналитики в США обращают внимание на успешное испытание Индией противоспутникового оружия. До этого, считают американские эксперты, не были до конца ясны возможности Нью-Дели по обнаружению, сопровождению и успешному наведению на цель космических аппаратов-перехватчиков.

"В течение многих лет индийские официальные лица указывали на свои МБР и космические аппараты-перехватчики как потенциальное противоспутниковое оружие, но до последнего времени не продемонстрировали, что они действительно могут перехватить и уничтожить в ближнем космосе спутник", - подчеркнула Виктория Самсон.

В частности, перехват в Индии был осуществлен примерно на той же высоте орбиты, что и в Соединенных Штатах в 2008 году, но в то же время он был намного ниже, чем в Китае - здесь противоспутниковое оружие испытали в 2007 году. Подрыв боевой части индийского КА-перехватчика образовал в ближнем космосе облако мусора, которое потенциально может угрожать другим космическим аппаратам.

Договориться не смогли

Чтобы наметить некоторые юридически точные формулировки и разъяснения относительно угроз, которые ракеты-носители с КА-перехватчиками представляют для объектов на орбите, группа правительственных экспертов ООН вела переговоры в Женеве, чтобы разработать примерную форму Договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве (PAROS), который в конечном итоге оказался бы работающим документом.

"Однако эксперты по этому вопросу так и не достигли согласия", - сказала Самсон. По ее словам, это произошло в основном из-за различий между членами делегаций (включая США, Россию, Китай и Индию) в отношении того, необходимы ли юридически обязательные усилия для обеспечения того, чтобы космос был безопасен и стабилен. США в этом случае выступают за нормативное поведение, а Россия, Китай и Индия уже давно выступают за договорный подход".

"США заблокировали принятие группой правительственных экспертов документа с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов",

- напомнил Константин Макиенко в беседе с "Газетой.Ru".

В ходе двух сессий эксперты из 25 стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, США, предпринимали усилия с целью выработки консенсусного документа, однако в последний день американский эксперт заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин. В результате итоговый документ так и не был принят.

В докладе фонда "За безопасный мир" говорится, что "факты свидетельствуют о значительных исследованиях и разработках широкого спектра кинетических (то есть разрушительных) и некинетических возможностей ведения вооруженной борьбы в космосе во многих странах. Однако пока только некинетические возможности активно используются в текущих военных операциях".

Возвращаясь к отчету американских экспертов из фонда "За безопасный мир", то, согласно их позиции, создание Космических войск США является прямым следствием тех решений, которые определялись предшествующими тенденциями в милитаризации космоса во всем мире, то есть Вашингтон не признает собственной ответственности в этом процессе.

"Что касается военно-политической обстановки в мире, то я не думаю, что она претерпела за последнее время какие-либо глобальные изменения революционного плана. Скорее, те векторы развития ситуации, которые мы определили в предыдущем докладе, имеют стойкую тенденцию к движению в обозначенных нами направлениях", - сказал Виден.

"Существуют убедительные доказательства того, что США, Россия и Китай разрабатывают технологии для ведения вооруженной борьбы в космосе и уточняют доктринальные установки для боевого применения соответствующих сил и средств в будущих конфликтах",

- заключил Брайан Виден.

"В качестве вывода можно сказать только одно - милитаризация космоса неизбежна, как бы не противились этому некоторые политики и ученые. Это дело решенное", - подвел черту экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок