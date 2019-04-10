Войти
10.04.2019
Газета.ru

"Это дело решенное": когда начнется противостояние в космосе

75
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Почему США обвиняют Россию и Китай в гонке вооружений в космосе

Использование космического пространства как будущей арены боевых действий - вопрос решенный, а действия США, России, Китая и Индии в этом направлении лишь подтверждают эту гипотезу, считают эксперты в разных странах. Военный обозреватель "Газеты.Ru" разобрался в планах сторон по использованию околоземного космоса в военных целях.



Все больше государств рассматривают околоземное космическое пространство как потенциальную арену будущих вооруженных конфликтов. Поэтому национальные правительства многих стран разрабатывают собственные инструменты и методы борьбы с оппонентами на орбите, пишет Defense News.

Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических войск в США.

В свете последних испытаний в мире противоспутникового оружия стоит изучить, полагают американские аналитики, в каком именно состоянии находятся другие страны с точки зрения возможностей для ведения вооруженной борьбы в космосе.

27 марта этого года Индия объявила, что она успешно испытала противоспутниковое оружие, уничтожив при этом один из своих низкоорбитальных спутников. В Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан охарактеризовал этот запуск, как еще одну возможность подчеркнуть природу космоса как оспариваемой ныне области.

По мнению американских аналитиков, созданию Космических войск в США способствовали следующие предпосылки и дисбалансы как в околоземном космическом пространстве, так и программах вооружения стран-конкурентов.

Вслед за Россией и Китаем

"Большие изменения в китайской доктрине и организационно-штатной структуре войск (сил), занимающихся космосом, произошли несколько лет назад, когда в Пекине создали Силы стратегической поддержки", - сказал Брайан Виден, директор по политическому программированию фонда "За безопасный мир" и соредактор отчета организации о глобальном противоборстве в космосе.

"Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в 2015 году создала Силы стратегической поддержки (ССП), которые занимаются разведкой и ведением боевых действий в киберпространстве и космосе, но до сих пор о структуре и задачах этих войск детальной информации так и нет",

- пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, решение китайского военно-политического руководства объединить несколько военных ведомств в единую структуру, которая выступает на одном уровне с такими видами вооруженных сил как ВВС и ВМФ, говорит о том, что в Пекине относятся к ведению некинетических боевых действий крайне серьезно. ССП напрямую подчиняются Военному совету ЦК КПК, а не Генштабу НОАК.

Как рассказал собеседник издания, Китай с помощью ССП сможет активнее использовать военные высокие технологии - от искусственного интеллекта до самого передового оружия в сфере киберпространства и радиоэлектронной борьбы.

С момента своего появления в декабре 2015 года ССП начали проводить операции НОАК в киберспространстве и в космосе, а также в сфере электроники и информации.

ССП займутся космической разведкой и наблюдением, будут наблюдать за запуском баллистических ракет и космических кораблей и вести контроль над окружающей средой. В ССП также вошли службы радио- и радиотехнической разведки, и радиоэлектронной борьбы.

"Это новая военная организация Китая, которая объединяет космические силы, средства радиоэлектронной борьбы и кибервозможности. И я думаю, важно подчеркнуть, что в отличие от США, Китай не рассматривает это как путь к ведению многодоменных и сетецентрических операций (сетевые войны - "Газета.Ru")", - особо отметил Брайан Виден.

Вместо того чтобы рассматривать космос как отдельную область (домен), Виден сказал, что Силы стратегической поддержки Китая "сосредоточены на том, как космос, электронная война и киберпространство могут использоваться совместно для достижения требуемых военных эффектов".

Толчком к этому изменению в строительстве НОАК явились, по всей видимости, действия самих Соединенных Штатов. Это своеобразный ответ Пекина на то, как США полагались на свои возможности в космосе в начале войн в Афганистане и Ираке.

Этот акцент на космос в ответ на действия США вряд ли является ответом, уникальным только для Китая, полагают американские аналитики.

Однако не только действия Китая, но и - уже привычная риторика для США - Москвы послужили толчком для Вашингтона к разработке собственной космической программы. "Активность России в околоземном пространстве является частью многолетней работы, предшествующей объявлению США о создании Космических войск", - утверждает Виктория Самсон, директор офиса фонда "Безопасный мир" в Вашингтоне и соредактор отчета.

"Мы видим даже по несекретным источникам информации возросшие возможности России в космосе как оспариваемой сфере пространства. И это, вероятно, частично (но не полностью) сформировано заявлениями США о том, что космос является областью боевых действий", - заявила госпожа Самсон.

Помимо Китая и России, аналитики в США обращают внимание на успешное испытание Индией противоспутникового оружия. До этого, считают американские эксперты, не были до конца ясны возможности Нью-Дели по обнаружению, сопровождению и успешному наведению на цель космических аппаратов-перехватчиков.

"В течение многих лет индийские официальные лица указывали на свои МБР и космические аппараты-перехватчики как потенциальное противоспутниковое оружие, но до последнего времени не продемонстрировали, что они действительно могут перехватить и уничтожить в ближнем космосе спутник", - подчеркнула Виктория Самсон.

В частности, перехват в Индии был осуществлен примерно на той же высоте орбиты, что и в Соединенных Штатах в 2008 году, но в то же время он был намного ниже, чем в Китае - здесь противоспутниковое оружие испытали в 2007 году. Подрыв боевой части индийского КА-перехватчика образовал в ближнем космосе облако мусора, которое потенциально может угрожать другим космическим аппаратам.

Договориться не смогли

Чтобы наметить некоторые юридически точные формулировки и разъяснения относительно угроз, которые ракеты-носители с КА-перехватчиками представляют для объектов на орбите, группа правительственных экспертов ООН вела переговоры в Женеве, чтобы разработать примерную форму Договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве (PAROS), который в конечном итоге оказался бы работающим документом.

"Однако эксперты по этому вопросу так и не достигли согласия", - сказала Самсон. По ее словам, это произошло в основном из-за различий между членами делегаций (включая США, Россию, Китай и Индию) в отношении того, необходимы ли юридически обязательные усилия для обеспечения того, чтобы космос был безопасен и стабилен. США в этом случае выступают за нормативное поведение, а Россия, Китай и Индия уже давно выступают за договорный подход".

"США заблокировали принятие группой правительственных экспертов документа с рекомендациями по юридически обязывающему договору о предотвращении гонки вооружений в космосе, включая предотвращение размещения оружия против орбитальных объектов",

- напомнил Константин Макиенко в беседе с "Газетой.Ru".

В ходе двух сессий эксперты из 25 стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, США, предпринимали усилия с целью выработки консенсусного документа, однако в последний день американский эксперт заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин. В результате итоговый документ так и не был принят.

В докладе фонда "За безопасный мир" говорится, что "факты свидетельствуют о значительных исследованиях и разработках широкого спектра кинетических (то есть разрушительных) и некинетических возможностей ведения вооруженной борьбы в космосе во многих странах. Однако пока только некинетические возможности активно используются в текущих военных операциях".

Возвращаясь к отчету американских экспертов из фонда "За безопасный мир", то, согласно их позиции, создание Космических войск США является прямым следствием тех решений, которые определялись предшествующими тенденциями в милитаризации космоса во всем мире, то есть Вашингтон не признает собственной ответственности в этом процессе.

"Что касается военно-политической обстановки в мире, то я не думаю, что она претерпела за последнее время какие-либо глобальные изменения революционного плана. Скорее, те векторы развития ситуации, которые мы определили в предыдущем докладе, имеют стойкую тенденцию к движению в обозначенных нами направлениях", - сказал Виден.

"Существуют убедительные доказательства того, что США, Россия и Китай разрабатывают технологии для ведения вооруженной борьбы в космосе и уточняют доктринальные установки для боевого применения соответствующих сил и средств в будущих конфликтах",

- заключил Брайан Виден.

"В качестве вывода можно сказать только одно - милитаризация космоса неизбежна, как бы не противились этому некоторые политики и ученые. Это дело решенное", - подвел черту экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бразилия
Индия
Ирак
Китай
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
AI
Кибербезопасность
Похожие новости
16.04.2018
Система всеобщей безопасности требует обновления
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
14.04.2015
"Если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах"
30.10.2012
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
17.11.2010
Как в 2015 году США проиграли войну на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор