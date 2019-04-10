Израиль представил новую штурмовую винтовку для конкуренции с АК

Новая израильская штурмовая винтовка Carmel была на днях представлена на выставке LAAD 2019, открывшейся в начале апреля в Рио-де-Жанейро. Израильтяне начинают игру с дальним прицелом – рынок Латинской Америки считается для ближневосточного государства одним из самых перспективных.

Источник изображения: Youtube/IWI

Carmel, в отличие от булл-папов Tavor и X95, на которые в последние годы переходит израильская армия, выполнен в классической компоновке. Новый автомат является продукцией компании SK Group, одного из предприятий израильского оружейного гиганта Israel Weapons Industries (IWI), и судя по всему, израильская армия вряд ли примет его в качестве основного стрелкового оружия.

Максим Попенкер, один из ведущих историков и знатоков стрелкового оружия в России, в своем комментарии для "ВО" так обрисовал ситуацию:

Перспективы [штурмовой винтовки] непонятны, но ясно, что она пойдет только на экспорт. Конкурентоспособность же оружия будет зависеть исключительно от политики, ибо этот аппарат будет явно дороже АК 100-й и 200-й серий.

Израильское оружие стрелковое оружие давно присутствует в странах Южной Америки. В частности, автомат Galil Ace, глубокое развитие и переосмысление автомата Калашникова, давно стоит на вооружении армии Колумбии: там его по лицензии производит местная компания Indumil.

В качестве стандартной армейской винтовки Galil Ace выбрали вооруженные силы Чили, автомат купили Эквадор, Гондурас, Сальвадор и Гватемала (там его использует полиция), Перу собирается производить его по лицензии, выпуская по 2000 винтовок в месяц.

Источник изображения: Youtube/IWI

Хотя ряд источников упоминает, что новый автомат имеет базу от Galil Ace, по мнению Попенкера, "Галиль там и рядом не лежал".

Чтобы оставаться в числе ведущих производителей стрелкового оружия, нам необходимо предлагать новые решения, новые идеи и новые продукты, адаптироваться к современной войне и отвечать требованиям наших существующих и потенциальных клиентов. Нужно смотреть в будущее, поскольку на разработку нового оружия все еще требуется около 3-4 лет, хотя мы стараемся максимально сократить сроки

- пояснил Ронен Хамудо, вице-президент по маркетингу и продажам IWI в интервью изданию EDR On-Line.

Упомянутое Хамудо стремление получить "самый новый продукт" является одной из причин, почему, имея в своем портфеле, помимо булл-папов, Galil Ace, IWI разрабатывает новую винтовку с классической компоновкой.

Galil Ace является очень удачным переосмыслением АК, однако ряд клиентов может быть заинтересован в винтовке, имеющей совершенно новый дизайн и не ограниченной параметрами, заданными еще в период Второй мировой.

Теперь, с новой винтовкой, IWI получила возможность выходить на тендеры как с более, современными решениями, так и более классическими, успевшими полюбиться клиентам.

Источник изображения: Youtube/IWI

Опыт, приобретенный с предыдущими продуктами, был полностью использован дизайнерами IWI, Carmel фактически является совершенно новым оружием, которое, тем не менее, поддерживает философию компании, особенно в том, что касается эргономики.

Carmel имеет автоматику с газовым поршнем с коротким ходом и поворотным затвором. Его скорострельность порядка 850 выстрелов в мин. Все подвижные части автомата заключены в монолитный алюминиевый корпус с анодированным покрытием, который частично укрыт пластиковым кожухом.

Все элементы управления выполнены в двустороннем варианте. Предохранитель, фиксаторы магазина и затвора, а также ряд других элементов могут быть переставлены из праворукого в леворукое положение и обратно течении считанных секунд.

Газовый регулятор имеет три позиции: обычное, экстремальное и подавляющее, его можно переключать в зависимости от условий боя.

Имеется четыре сменных ствола: 267 мм, 305 мм, 368 мм и 406 мм, шаг нареза 1:7. Для обеспечения максимальной точности IWI применила решение со свободно вывешенным стволом, также была использована быстросъемная система для обеспечения максимальной модульности, которая, по мнению компании, обеспечивает смену ствола за считанные секунды.

Источник изображения: Youtube/IWI

Источник изображения: Youtube/IWI

Приклад имеет 6 фиксированных положений (7, если считать сложенный). С коротким стволом длина Carmel составляет 526 мм при сложенном прикладе, 721 мм с открытым и 806 мм с полностью раскрытым "телескопом", масса без магазина и внешнего прицела - 3,3 кг.

Источник изображения: Youtube/IWI

Источник изображения: Youtube/IWI

Источник изображения: Youtube/IWI

Благодаря телескопическому прикладу автомат может быть адаптирован под солдата фактически любого роста. IWI оптимизировала новую винтовку с учетом прицельных систем Meprolight, компания также входит в состав SK Group, хотя на винтовку может быть установлен любой другой прицел.

IWI использовал свой предыдущий опыт в разработке пистолетной рукоятки, чтобы сделать ее максимально эргономичной, в то время как предохранитель был спроектирован с учетом возможной стрельбы в перчатках.

Основным стрелковым оружием израильской армии по-прежнему является булл-пап X95 - развитие штурмовой винтовки "Тавор". На данный момент винтовка приобретается израильтянами в полностью автоматической версии, в то время как прошлые поставки шли в варианте полуавтомата.

В новой штурмовой винтовке ЦАХАЛ не заинтересован, однако Carmel был отправлен на тестирование в нескольких подразделениях, для получения отзывов и рекомендаций, а также прошел испытания в нескольких странах мира.

Предполагается, что в ближайшее время, помимо патрона 5,56 STANAG, появятся версии под перспективные боеприпасы 6,8 мм Remington SPC и Creedmor 6,555, а также под 7,6251 мм.

Стоит обратить внимание, что на рынке Латинской Америки новый образец имеет все шансы стать конкурентом АК в борьбе за внимание покупателей. На выставке LAAD, в ходе которой прошла презентация израильского автомата, было представлено 360 образцов российских вооружений. Выставка проходит раз в два года, и каждый раз приносит новые заказы оборонным предприятиям Российской Федерации.