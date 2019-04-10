Источники рассказали о неготовности кабриолета Aurus к параду Победы

Кабриолеты Aurus, которыми на параде Победы собирались заменить традиционные "ЗиЛы", пока не включены в список техники для участия в мероприятии. Причина в том, что у Минобороны пока есть только один готовый автомобиль, а по регламенту на парад нужны три (два основных и запасной). Об этом "Известиям" рассказали источники в ведомстве.

Возможно, производители всё же успеют поставить военным недостающие машины. Готовый Aurus могут показать на репетиции парада Победы, причем уже 13 апреля.

Первый Aurus доставлен на 147-ю автобазу Минобороны, расположенную в Москве, рассказали "Известиям" несколько источников в военном ведомстве. Специалисты этой базы задействованы в подготовке и проведении военных парадов на Красной площади с 1959 года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что с 2010 года министр обороны принимает парады на Красной площади на модернизированных ЗиЛ-41041 АМГ. Появление в этой роли новой машины, по его словам, продемонстрирует новые возможности страны и производителя.

"Участие Aurus на параде безусловно повысит имидж марки. Но, скорее всего, будет произведено не очень много таких машин, так как кабриолеты класса люкс не пользуются большой популярностью в мире", — отметил он.

В салоне Aurus установлен специальный регулируемый поручень, чтобы за него можно было держаться при езде стоя. Двери машины удлинены, а вместо стальной крыши установлен складной мягкий верх. Силовая установка машины — гибридный агрегат, включающий в свой состав двигатель с восемью цилиндрами с рабочим объемом 4,4 л, генератор на 40 л.с. и девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Такая компоновка обеспечивает повышенную плавность хода.

О разработке спецкабриолета для парада 2019 года в конце марта рассказал высокопоставленный источник в автомобилестроительной отрасли. По его словам, на тот момент шла подготовка машины.