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10.04.2019
Lenta.ru

В "Роскосмосе" решили навести порядок

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Роскосмос" продолжает "наведение порядка и дальнейшую декриминализацию" российской космической отрасли, передает ТАСС заявление официального представителя госкорпорации Владимира Устименко.

По словам менеджера, руководство "Роскосмоса" ознакомилось с результатами проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, а также "активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации". "На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 года приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", — сказал Устименко.

Представитель "Роскосмоса" добавил, что для повышения контроля за законностью финансово-хозяйственной деятельности сформирована централизованная вертикально-интегрированная система финансового контроля.

Согласно докладу, представленному в апреле генпрокурором России Юрием Чайкой, более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".

В январе генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что считает "неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний". Таким образом бывший вице-премьер прокомментировал обнародованные в ноябре 2018 года данные Счетной палаты и Генпрокуратуры о нарушениях в госкорпорации.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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