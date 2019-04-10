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10.04.2019
Российская газета

В Египте планируется лицензионное производство российских танков Т-90

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Источник изображения: Донат Сорокин/ТАСС

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35, сообщил представитель Белого дома на брифинге, посвященном предстоящей встрече президентов США Дональда Трампа и Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Конечно, удивительно, что начало переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Каиром американцы предваряют угрозами. Причем чиновники Белого дома утверждают, что они сами уже ничего сделать не могут - таков принятый в 2017 году закон CAATSA, который просто обязывает их наказать Египет, если он продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией. В Вашингтоне закон назвали Countering America s Adversaries Through Sanctions Act, что значит "О противодействии противникам Америки посредством санкций". США угрожают санкциями за сотрудничество с Россией не только Египту, но и Китаю, Индии, Турции, а также всем другим странам, которые не отказываются от российского вооружения. И что в итоге?

О том, что Египет подписал все необходимые соглашения по закупке крупной партии истребителей Су-35, ни Москва, ни Каир официальных заявлений не делали. Но весьма информированные СМИ утверждали, что контракт вступил в силу еще в 2018 году, а сами поставки пройдут в 2020-2021 годах.

Раз Вашингтон стал грозить санкциями - так оно и есть.

Но ведь Египет закупает у нас не только "сушки", став в последние годы одним из крупнейших импортеров самого широкого ассортимента российского вооружения и военной техники.

Еще в 2014 году Москва и Каир подписали пакет соглашений о поставках различного вооружения и военной техники на сумму около 3,5 млрд долларов. Впоследствии был заключен еще ряд крупных оружейных контрактов.

В частности, ВВС Египта решили закупить 46 истребителей МиГ-29М/М2 и 46 боевых вертолетов Ка-52.

А недавно появилась информация, причем из израильских источников, о том, что Египет планирует масштабную модернизацию бронетанковых сил своей армии. В ее рамках планируется наладить лицензионное производство российских танков Т-90 (или Т-90МС), выпустив в общей сложности около тысячи этих машин.

Контракт на закупку Египтом российских тяжелых истребителей Су-35 вступил в силу еще в 2018 году, а сами поставки пройдут в 2020-2021 годах

Как сообщил влиятельный и весьма компетентный журнал Jane s Defence Weekly, в начале апреля 2019 года комитет по безопасности правительства Индии, возглавляемый премьер-министром Нарендрой Моди, утвердил закупку для индийской армии 464 российских танков Т-90МС на сумму 1,93 млрд долларов.

Танки планируется собирать на индийском государственном танковом заводе Heavy Vehicles Factory в Авади из комплектов, поставляемых "Уралвагонзаводом".

А уж как Вашингтон грозил Дели самыми жестокими санкциями - и ничего, сотрудничество с Москвой не свернуто. Также и Турция подтвердила, что зенитно-ракетные системы С-400 купит в любом случае, хотя Анкаре грозят не просто санкциями, но и изгнанием из НАТО.


Сергей Птичкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
Ка-52
МиГ-29М
С-400 Триумф
Су-35
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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