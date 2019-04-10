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10.04.2019
ТАСС

Роскосмос выполнил трехлетний план по производству ракет и космических аппаратов

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В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева
В цехе сборки ракет-носителей "Протон" Центра им. М.В. Хруничева.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Роскосмос полностью выполнил план 2016-2018 годов по производству космических аппаратов и средств их выведения. Об этом сообщает во вторник сайт госкорпорации.

"Роскосмос в период с 2016 по 2018 год обеспечил полное выполнение производственного плана по космическим аппаратам и средствам выведения", - говорится в пресс-релизе.

В 2016 году было произведено 20 космических аппаратов, ракет-носителей и разгонных блоков гражданского назначения, в 2017 - 21, в 2018 - 26. При этом основной объем финансирования пришелся на первый год, а в 2017-2018 годах он сократился.

Особое внимание в Роскосмосе уделили диверсификации производства. В качестве приоритетных направлений было выбрано изготовление продукции "в интересах топливно-энергетического комплекса, медицинских изделий и оборудования, систем беспилотного управления транспортом" и другие. Это позволило увеличить загрузку Воронежского механического завода в два раза, начать поставки импортозамещающего оборудования для нефтяной платформы "Приразломная".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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