Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время закрытой части селекторного совещания военного ведомства поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
Шойгу отметил, что "в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела, касающиеся денежных выплат военнослужащим и членам их семей".
По словам министра, "из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами".
Шойгу потребовал от командующих и командиров всех уровней при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.
Министр, в частности, обратил внимание на ряд "вопиющих" случаев, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. При этом в суде представитель военкомата заявил, что члены семьи погибшего "самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания "ветеран боевых действий".
В другом случае моряки спасательного буксира "Алтай", признанные участниками боевых действий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме, отметил Шойгу.
"Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в "тылу", отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах" - сказал министр.
Глава Минобороны поручил первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться по каждому случаю проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми и принять жесткие меры для исключения подобного в будущем, отметил источник РИА Новости.
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