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10.04.2019
РИА Новости

Шойгу осудил формализм при обращениях военных по выплате соцобеспечения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на расширенном заседании комитета Государственной Думы РФ по обороне.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу во время закрытой части селекторного совещания военного ведомства поручил детально разобраться по всем случаям бездушия и формализма при работе с людьми, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

Шойгу отметил, что "в последнее время в судах неоднократно рассматривались дела, касающиеся денежных выплат военнослужащим и членам их семей".

По словам министра, "из-за формального отношения отдельных должностных лиц и, прежде всего, военкоматов судами принимаются решения, которые должны были быть приняты самими военкоматами".

"Должностные лица, которые поставлены на должности, чтобы заниматься вопросами социального обеспечения военнослужащих и членов семей, проявляют в таких делах равнодушие и формализм", - отметил Шойгу.

Шойгу потребовал от командующих и командиров всех уровней при рассмотрении вопросов социальных гарантий военнослужащих и их семей глубже вникать в суть проблем, проявлять заботу о подчиненных, не допуская формализма и волокиты.

Министр, в частности, обратил внимание на ряд "вопиющих" случаев, когда военкомат отказался признать иск вдовы погибшего в Сирии военнослужащего на основании того, что он якобы не являлся ветераном боевых действий. При этом в суде представитель военкомата заявил, что члены семьи погибшего "самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания "ветеран боевых действий".

В другом случае моряки спасательного буксира "Алтай", признанные участниками боевых действий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы получить положенные льготы в полном объеме, отметил Шойгу.

"Не позволю подрывать веру наших военнослужащих в свое руководство. Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в "тылу", отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах" - сказал министр.

Глава Минобороны поручил первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разобраться по каждому случаю проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми и принять жесткие меры для исключения подобного в будущем, отметил источник РИА Новости.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Цаликов Руслан
Шойгу Сергей
Проекты
пр.1452
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