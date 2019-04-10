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10.04.2019
РИА Новости

Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

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Заместитель министра обороны Александр Фомин
Заместитель министра обороны Александр Фомин.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля. Об этом в интервью "АиФ" рассказал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

"Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ", - сказал он.

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Россия
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Фомин Александр
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NATO
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