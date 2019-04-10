Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля. Об этом в интервью "АиФ" рассказал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

"Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны РФ", - сказал он.