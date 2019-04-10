Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России

Российское авиастроение потеряло конкурентоспособность и тратит "безумные деньги" на импортозамещение технологий полувековой давности, не уделяя должного внимания сохранению текущего производства и поддержанию имеющейся техники.

С таким заявлением на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступил курирующий интеграцию ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") в "Ростех" Анатолий Сердюков, передает РБК.

"Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем.

Стоимость у нас сразу (более) завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно.

Бывший министр обороны России отметил, что в российской авиационной промышленности "подшипников практически нет". "Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит 50 тысяч долларов — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем", — заявил Сердюков.

В январе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил провалы "Центра Хруничева", являющегося самым проблемным предприятием госкорпорации, следствием реформ ОПК, проведенных по инициативе Сердюкова.