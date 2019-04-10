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10.04.2019
Российская газета

Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"

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Роботизированный комплекс "Уран-9"
Роботизированный комплекс "Уран-9".
Источник изображения: © Виталий Кузьмин/CC BY-NC-ND 4.0

Недостатки, выявленные в ходе опытной эксплуатации боевого робота "Уран-9" в Сирии, полностью устранены. По словам замначальника Генштаба Игоря Макушева, этот комплекс готов к использованию в войсках.

Испытания технических новинок для того проводят, чтобы стали видны их изъяны. У "Урана-9" они тоже нашлись. К примеру, в Сирии у робота были проблемы с передвижением, подчас нестабильно работала 30-мм пушка, случались неполадки с приборами наблюдения и разведки. Кроме того, машина не могла стрелять в движении.

Теперь все это в прошлом. Определив с помощью военных проблемные места робота, его конструкторы сумели от них избавиться. Это стало важным условием принятия комплекса на вооружение. Недавно гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сообщил, что сейчас завершается производство первой серийной партии боевых роботов.

Напомним, что "Уран-9" изначально конструировался как разведчик, истребитель танков и мобильное средство огневой поддержки пехоты. Этот комплекс способен поразить цель на дальности до 5 км в светлое время суток и на расстоянии 3 тысячи метров ночью. Броневик вооружен 30-мм автоматической пушкой со скорострельностью 350-400 выстрелов в минуту и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М", а также четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами "Атака". Именно с учетом таких серьезных характеристик авторитетное американское издание The National Interest назвало этот робот "вестником будущего".

В прошлом году "Уран-9" впервые продемонстрировали в Москве на Параде Победы.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Атака
Уран-9
Шмель-М
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