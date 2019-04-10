Военные изобрели защищающий от насекомых подворотничок

Инновационный подворотничок, способный отпугнуть насекомых или выступить в роли обезболивающего, разработали специалисты Минобороны России. Это изобретение также может заинтересовать спасателей и рыбаков.

Секрет уникального подворотничка в том, что он может пропитываться различными биологически активными веществами, которые через кожу, или как говорят медики, трансдермально, способны попасть в кровь человека. Он также может действовать как простейший ингалятор, когда при контакте с кожей биоактивные вещества начинают испаряться, воздействуя на организм или отпугивая насекомых.

В зависимости от ситуации на ткань можно нанести тонизирующие, успокаивающие, обезболивающие, отпугивающие пропитки или их комбинации. Сам подворотничок сделан на липучках, которые равномерно распределены по всей длине, поэтому возиться с нитками и иголками, как это было раньше, не нужно. Буквально за секунды ткань можно снять, пропитать подходящей по ситуации биодобавкой и вновь прикрепить к воротнику полевой формы.

Изготавливается такая "подшива" из тонкой хлопчатобумажной ткани. Разработчики решили отказаться от классического белого цвета подворотничка из-за его маркости и предложили два варианта расцветки - зеленую или камуфлированную.

Для военнослужащих польза от такого изделия несомненна. К примеру, во время учений военнослужащий может пропитать "подшиву" тонизирующим гелем - и усталость как рукой снимет. Если боец находится в лесу или рядом с водой, то на ткань уже наносится репеллент, отпугивающий насекомых. Подворотничок может быть полезен для тех, кто заступает на ночное дежурство или в караул. Изделие почти мгновенно помогает побороть сонливость.

На ткань можно нанести тонизирующие, успокаивающие, обезболивающие, отпугивающие пропитки

Авторы новации отмечают, что помимо военных различные виды подворотничков могут пригодиться спасателям, рыбакам, а также водителям-дальнобойщикам. Это изобретение уже зарегистрировано в Роспатенте. Патентообладателем, судя по документу, является Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны РФ. Сейчас единственным затруднением в его внедрении в войска является тот факт, что от подворотничков на полевой форме одежды военное ведомство отказалось. Применение такого элемента может потребовать доработки всесезонного комплекта полевого обмундирования.

Военное ведомство в 2014 году исключило из списков военного обмундирования портянки, кирзовые сапоги и классические шапки-ушанки. Также в прошлое ушло и ежедневное подшивание подворотничка к форме. Эту процедуру посчитали лишней тратой времени и материала. Поэтому вопрос о том, получит ли этот инновационный подворотничок право на "вторую жизнь" или окажется интересной, но сугубо гражданской новинкой, пока остается открытым.

Александр Степанов