Пилот пропавшего F-35 не докладывал на землю о неполадках

Японские СМИ со ссылкой на командование войсками сообщают о том, что связь с истребителем F-35 не была налажена, а потому наиболее вероятным считается, что боевой самолёт, который был относительно недавно поставлен в рамках японо-американского контракта в военно-технической сфере, "вероятно, упал в океан".

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Напомним, что изначально Япония планировала приобрести 87 истребителей F-35, откровенно заявляя буквально следующее: "Покупка связана с необходимостью противодействовать растущей мощи ВВС Китая".

По последним данным, самолёт мог упасть в море примерно в 135 км восточнее авиабазы Аомори – между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.

В поисках самолёта F-35 задействованы не менее 8 кораблей, включая корабли береговой охраны, и два с лишним десятка самолётов и вертолётов. При этом поиски не прекращаются и в тёмное время суток.

На борту самолёта находился, как сообщается, опытный японский лётчик. При этом, если верить японским СМИ, о каких-либо проблемах технического характера пилот не докладывал.

На "земле" уже опрошены представители технического персонала авиабазы Мисава, находящейся в префектуре Аомори. Отмечается, что никаких фактов, связанных с какими-либо проблемами в работе систем американского истребителя ранее обнаружено не было. Об этом свидетельствуют и журналы записей обслуживающего персонала.

В США заявили, что представители компании-производителя готовы оказать помощь в выявлении "любых фактов, которые могли бы касаться эксплуатации F-35".