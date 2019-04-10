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10.04.2019
Военное обозрение

Министр финансов США заявил, что Вашингтон продолжит политику санкций

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Соединенные Штаты не намерены отходить от политики введения ограничительных мер в отношении России, поскольку данная политика "показала свою успешность". Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

По словам Мнучина, Министерство финансов США считает, что введенные ранее антироссийские санкции показывают свою успешность, поэтому Вашингтон и далее будет придерживаться такой политики с целью изменения поведения России.

Санкции - очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение

- подчеркнул министр финансов США.

Последний пакет антироссийских санкций, введенных США был связан с событиями в Керченском проливе. В середине марта Министерство финансов США ужесточило антироссийские санкции и внесло в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Ранее такие же санкции ввел и Евросоюз.

Кроме того Госдерп США и американский Минфин подготовили пакет новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Данный пакет в настоящее время находится на рассмотрении Белого дома и может быть введен в любое время.

Ранее США заявили, что прекратит вводить санкции против России только в случае изменения политики Москвы, возвращению Украине Крыма и вывода войск с территории Донбасса.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что будущее России никак не зависит от санкций, а министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их бесполезными.

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