Войти
10.04.2019
ТАСС

Комитет Госдумы одобрил смягчение условий реализации специнвестконтракта предприятиями ОПК

45
0
0
В здании Госдумы России. Архивное фото
В здании Госдумы России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Пока минимальный размер инвестиций при заключении специального инвестиционного контракта составляет 3 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снижающий для предприятий ОПК минимальный объем инвестиций, при котором возможна реализаций проекта по специнвестконтракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд до 750 млн рублей. Законопроект был инициирован правительством РФ.

В настоящее время минимальный размер инвестиций при заключении специального инвестиционного контракта составляет 3 млрд рублей. "Это весьма значительный объем для большинства предприятий ОПК, что затрудняет использование ими инструмента специнвестконтракта для наращивания производства продукции гражданского назначения", - отмечают в кабмине.

Документом также предлагается снять для предприятий ОПК ограничения по объему высокотехнологичной продукции гражданского назначения, который может поставляться единственным поставщиком при реализации специального инвестиционного контракта. В настоящее время доля гражданской продукции, выпускаемой организациями ОПК, составляет примерно 17%, говорится в сопроводительных материалах к документу.

"Предлагаемые механизмы уже в среднесрочной перспективе позволят создать благоприятные условия для вывода на рынок и увеличения объема поставок высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Предлагаемые законодательные новеллы будут способствовать увеличению к 2025 году доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% от общего объема продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, а к 2030 году - до 50%", - отмечается в пояснительной записке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
24.04.2017
Китай проведет эксперимент над стволовыми клетками в космосе
12.01.2016
Вертолет «Ансат» сертифицирован в VIP версии
01.12.2015
Роскосмос готовит к испытаниям космический лазер
23.06.2014
"Пираньи" плывут на запах нефти
29.01.2013
Комплексная автоматизированная система управления безопасностью на о. Русский подтвердила свою эффективность
05.02.2009
В Италии проходит заседание Рабочей группы «Разработка и производство средств связи» Смешанной российско-итальянской Комиссии по сотрудничеству в военно-технических вопросах и в области оборонной промышленности.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор