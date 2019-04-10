Комитет Госдумы одобрил смягчение условий реализации специнвестконтракта предприятиями ОПК

Пока минимальный размер инвестиций при заключении специального инвестиционного контракта составляет 3 млрд рублей

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снижающий для предприятий ОПК минимальный объем инвестиций, при котором возможна реализаций проекта по специнвестконтракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд до 750 млн рублей. Законопроект был инициирован правительством РФ.

В настоящее время минимальный размер инвестиций при заключении специального инвестиционного контракта составляет 3 млрд рублей. "Это весьма значительный объем для большинства предприятий ОПК, что затрудняет использование ими инструмента специнвестконтракта для наращивания производства продукции гражданского назначения", - отмечают в кабмине.

Документом также предлагается снять для предприятий ОПК ограничения по объему высокотехнологичной продукции гражданского назначения, который может поставляться единственным поставщиком при реализации специального инвестиционного контракта. В настоящее время доля гражданской продукции, выпускаемой организациями ОПК, составляет примерно 17%, говорится в сопроводительных материалах к документу.

"Предлагаемые механизмы уже в среднесрочной перспективе позволят создать благоприятные условия для вывода на рынок и увеличения объема поставок высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Предлагаемые законодательные новеллы будут способствовать увеличению к 2025 году доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% от общего объема продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, а к 2030 году - до 50%", - отмечается в пояснительной записке.