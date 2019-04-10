Судная тень: семьям героев Сирии требуют выдать компенсации

"Известиям" стало известно содержание закрытого совещания в Минобороны

Семьям героев Сирии требуют выдать льготы и компенсации без судебных тяжб. Министр обороны Сергей Шойгу приказал военкомам покончить с формализмом или "паковать чемоданы для отправки в горячие места". Ситуацию, когда родственники погибших военнослужащих и участники боевых действий вынуждены добиваться через суд льгот, которые им полагаются по праву, глава военного ведомства назвал вопиющей. "Известиям" стало известно содержание закрытого совещания, прошедшего в Минобороны 9 апреля. На нем было поручено детально разобраться "по каждому случаю проявления бездушия" и принять жесткие меры к бюрократам.

Без души

В последние годы в судах регулярно рассматриваются дела, когда члены семей погибших в Сирии военнослужащих подают иски из-за невыплаченных компенсаций и не назначенных льгот.

В феврале Владимирский суд удовлетворил иск вдовы капитана Андрея Пыленка, погибшего год назад. Вскоре после этого министр обороны поручил подготовить поправки в законодательство в сфере пенсионного обеспечения семей погибших участников боевых действий. В ведомстве тогда пояснили, что из-за "неоднозначного толкования" положений закона военкоматы часто рекомендуют вдовам павших героев обращаться сразу в суд.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Так было и в Волгограде, где работники военкомата отказались признать участником боевых действий также погибшего капитана Сергея Петина. На просьбу вдовы офицера назначить ей и детям пенсию по потере кормильца сотрудники военкомата заявили, что Петин не получал удостоверения ветерана и социальные гарантии на него не распространяются. Районный суд встал на сторону семьи погибшего, в начале апреля областная инстанция утвердила это решение.

– Многое зависит от позиции сотрудника военкомата, – рассказал источник "Известий", знакомый с ситуацией, – одни делают все, чтобы семьи погибших как можно быстрее получили, что им причитается. Но есть и те, кто не хотят брать на себя ответственность, боятся, что их обвинят в нецелевом расходовании государственных денег. Они ссылаются, к примеру, на то, что для оформления удостоверения ветерана нужно лично написать заявление. А человек погиб. Значит, пусть решит суд, делает вывод военком. Постановление для него – уже железобетонное основание. А некоторым в последнее время приходилось услышать в военкомате знакомое еще со времен афганской войны: "я их туда не посылал".

В горячее место

Вопрос о защите прав ветеранов сирийской кампании и их близких глава Минобороны поднял во вторник на селекторном совещании с участием командующих объединениями и родами войск, рассказали "Известиям" несколько собеседников, знакомых с ситуацией. Министр отметил, что суды принимают решения, которые вообще-то должны быть приняты самими военкоматами.

Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Гришанкин

По словам собеседников "Известий", Сергей Шойгу заявил своим подчиненным, что "не позволит подрывать веру военнослужащих в руководство". "Всех должностных лиц, которые проявили бездушие, сидя в тылу, требую отправить в более "горячие" места, где ежедневно надо подтверждать свой профессионализм на полигонах", – процитировал требование министра один из участников совещания.

Затем глава Минобороны поручил своему первому заместителю Руслану Цаликову совместно с Генштабом детально разбираться по каждому случаю "проявления бездушия должностных лиц военного ведомства при работе с людьми и принять жесткие меры к бюрократам".

Все видят

Российские военнослужащие рискуют жизнью, защищая интересы России в тысячах километров от дома, и сотрудники тыловых учреждений должны проявлять инициативу, чтобы все получили заслуженное, говорит военный эксперт Владислав Шурыгин.

– Отношение чиновников к павшим и их семьям видят другие военнослужащие, которым, может быть, еще предстоит выполнить воинский долг, видят призывники и будущие офицеры. Вряд ли это положительным образом сказывается на их мотивации и стремлении служить, – пояснил эксперт - В 1980-е годы непочтительное отношение чиновников к ветеранам войны в Афганистане было столь распространено, что вызывало большой негатив и напряжение в обществе, добавил Владислав Шурыгин.

На сайтах судов общей юрисдикции размещены десятки дел, связанных с присвоением статуса ветерана боевых действий участникам сирийской кампании.

Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо специалистами Вооруженных сил РФ Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Некоторые прецеденты дошли до руководства военного ведомства. Негодование министра вызвали слова представителя одного из военкоматов, который на суде заявил, что семьи погибшего "самостоятельно ставят себя в положение родственников лица, удостоенного звания "Ветеран боевых действий".

На селекторном совещании во вторник Сергей Шойгу привел еще один пример нарушения прав участников сирийской кампании: моряки спасательного буксира "Алтай", признанные участниками боевых действий, были вынуждены получать положенные им льготы через судебные тяжбы. Теперь министр взял под личный контроль решение подобных проблем.

По данным Минобороны на конец 2018 года, за все время участия российских войск в сирийском конфликте боевой опыт получили 68 тыс. российских военнослужащих. Большая часть из них – представители ВКС России. Через Сирию прошли 87% экипажей оперативно-тактической авиации, 91% – армейской, 97% военно-транспортной, а также 60% – дальней авиации.

Роман Крецул, Алексей Козаченко, Алексей Рамм