Сердюков оценил отсталость авиастроения России

Российское авиастроение потеряло конкурентоспособность и тратит "безумные деньги" на импортозамещение технологий полувековой давности, не уделяя должного внимания сохранению текущего производства и поддержанию имеющейся техники. С таким заявлением на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступил курирующий интеграцию ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") в "Ростех" Анатолий Сердюков, передает РБК.

"Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно. Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10 процентов этого не делаем", — сказал менеджер.

Бывший министр обороны России отметил, что в российской авиационной промышленности "подшипников практически нет". "Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит 50 тысяч долларов — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем", — заявил Сердюков.

В январе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил провалы "Центра Хруничева", являющегося самым проблемным предприятием госкорпорации, следствием реформ ОПК, проведенных по инициативе Сердюкова.

В июле 2018 года в "Роскосмосе" ответили на высказывание директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет "Союз-2".