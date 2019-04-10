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10.04.2019
Вестник Мордовии

Ливия: Мисурата ощетинилась ракетами ЗРК "Квадрат"

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Противники фельдмаршала Хафтара в Мисурате основательно подошли к противоздушной обороне. В отличие своих союзников в Триполи, они развернули в районе авиабазы комплексы ПВО "Квадрат".

Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Фотографии одной такой установки появились в Сети. Правда, по ним трудно оценить, в насколько работоспособном состоянии находится этот комплекс и какую квалификацию имеют обслуживающие его расчеты. В то же время, по мнению военных экспертов, ВВС Хафтара вряд ли будут бомбить этот военный объект. Дело в том, что длительное время там дислоцировались итальянские военнослужащие и, по всей видимости, они по-прежнему там, данных об их эвакуации пока не поступало. Хафтару же не выгодно обострять отношения с Италией, которая продолжает поддерживать правительство в Триполи.

Источник изображения: Фото: twitter.com/Oded121351

Напомним, на днях произошло очередное обострение в Ливии, силы так называемой "Ливийской национальной армии", помощь которой оказывают Египет, ОАЭ и Франция, решили занять столицу страны. Стороны обмениваются авиаударами, проводят операции на земле. В настоящее время говорить о каких-либо значительных успехах той или другой сторон пока не приходится.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Египет
Италия
Ливия
ОАЭ
Франция
Продукция
КУБ
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