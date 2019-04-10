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10.04.2019
Газета.ru

Соцсети обманули: в Сирию не перебрасывали российские Су-57

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны опровергло информацию о новой переброске Су-57 в Сирию

Российские истребители пятого поколения Су-57 не возвращались в Сирию, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию, что самолеты якобы находятся на авиабазе Хмеймим. Такой вывод журналисты сделали, опираясь на опубликованные в соцсетях снимки в сервисе Google maps.



В российском Минобороны опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о якобы возвращении истребителей Су-57 в Сирию. В ведомстве пояснили, что в сервисе Google maps опубликованы старые снимки авиабазы Хмеймим с российскими истребителями пятого поколения.

"К сожалению, отдельные СМИ в погоне за цитированием "горячих новостей", появляющихся от имени малоизвестных источников в социальных сетях, зачастую не понимают их сути", - посетовали в министерстве.

Причем в подписях к опубликованным в соцсетях фотографиям указано, что обновленное изображение авиабазы Хмеймим может увидеть любой пользователь Google maps, обратили внимание представители ведомства.

"Сами же фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чем официально сообщалось российским военным ведомством", - напомнили в Минобороны.

Так в министерстве прокомментировали появившееся ранее в издании Al-Masdar News сообщение о якобы переброске Россией в Сирию одного из своих истребителей пятого поколения. В AMN указали на появившиеся в сети фотографии, снятые со спутника над российской авиабазой Хмеймим на юго-западе сирийской провинции Латакия. На кадрах якобы запечатлен Су-57 под номером 509. При этом журналисты не уточнили, когда именно были сделаны снимки.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 был создан по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов. Самолет с новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием может поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета. У истребителя есть мощный бортовой компьютер (так называемый электронный второй пилот), разнесенная по корпусу радарная система и ряд других новшеств. К тому же он способен нести вооружение внутри фюзеляжа. Впервые Су-57 были испытаны в 2010 году.

Многоцелевой истребитель разработали в ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Самолет призван уничтожать воздушные, наземные и надводные цели с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и дальней разведки. Он также способен нейтрализовать систему управления авиацией противника.

В планах российского Минобороны нет серийной закупки этих машин. В 2019 году ведомство получит всего 12 истребителей пятого поколения.

Впервые о появлении двух российских Су-57 в Сирии стало известно 22 февраля прошлого года, когда новейшая техника прибыла в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У.

Как писал "Коммерсант", целью переброски туда машин было проведение испытаний в условиях, приближенных к боевым. Как сообщали газете источники в оборонной промышленности, в Сирии Су-57 должны были опробовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокации. В то же время о полноценном боевом применении истребителей речи не шло.

По словам источника издания, близкого к Минобороны, решение об отправке Су-57 было принято после его закрытого показа на авиасалоне в Жуковском. Он отметил, что формально отправку машин в Сирию приурочили ко Дню защитника Отечества.

"Коммерсант" обратил внимание и на еще одну причину переброски российских Су-57 в Сирию. Это было сделано в том числе и для того, чтобы "наглядно продемонстрировать возможности ОПК [оборонно-промышленного комплекса] и показать с выгодной стороны действия российских военных в Сирии".

Первая видеозапись применения российских истребителей в арабской республике была опубликована в ноябре прошлого года на официальном YouTube-канале российского оборонного ведомства.

"Полеты проводились для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки", - указали на странице министерства в фейсбуке.

Там сообщили, что в ходе испытаний на практике были проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс и работа всех бортовых систем, в том числе комплекс вооружения.

В ведомстве уточнили, что тестирование проводилось в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов. По данным Минобороны, самолеты выполнили в Сирии десять полетов с применением крылатых ракет.

Военный обозреватель "Комсомольской Правды", полковник в отставке Виктор Баранец сказал сайту "ПолитПазл", что полет Су-57 в Сирии являлся в том числе и неким сигналом не только для противников, но и для союзников России.

Он пояснил, что союзники видят использование российской стороной новейшего вооружения для скорейшего решения военной фазы сирийского кризиса. К тому же, этот полет продемонстрировал, как на Су-57 воздействует система ПВО противника, какова система облучения и насколько серьезно заметна машина на тех или иных высотах.

"Мы отрабатываем различного вида маневры. Ну и, естественно, мы говорим миру, что мы создали блестящий самолет, и мы его сейчас не показываем на выставках, где он сверкает во всей красе, а мы его бросили в горнило боя и хотим получить лучшую в мире машину. И я думаю, что мы ее получим", - констатировал Баранец.


Лидия Мисник

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Продукция
А-50 ДЛРО
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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Истребитель 5 поколения
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