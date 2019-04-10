Правительство Фаиза Сараджа выдало ордер на арест Хафтара и его генералов

Заседающий в Триполи президентский совет (исполняет функции главы государства) Ливии принял решение об аресте главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, а также его сподвижников, причастных к наступлению на столицу Ливии. Соответствующее распоряжение поступило в военную прокуратуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

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По данным, опубликованным телеканалом, президентский совет под руководством главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа отдал распоряжение подготовить ордера на арест маршала Халифы Хафтара, командующих отдельными подразделениями ЛНА, а также других причастных к наступлению на Триполи. Ранее Сарадж заявлял, что все военнослужащие ЛНА во главе с их командующим Хафтаром будут арестованы и предстанут перед ливийским и международным судами.

Как ранее писало "ВО", Халифа Хафтар проигнорировал угрозы США, требовавших немедленно прекратить наступление и нанес второй воздушный удар по позициям противника в единственном действующем в Ливии международном аэропорту Митига, а также южнее и западнее ливийской столицы. При этом заявлялось, что целью операции были боевые самолеты ПНС.

Силы Ливийской национальной армии начали наступление на Триполи 4 апреля и на сегодняшний день закрепились на четырех из семи направлений удара. Армия Хафтара захватила пригороды ливийской столицы, но в жилые кварталы не входит по причине желания уберечь мирное население от гибели.

На данный момент основной задачей ЛНА является полный контроль над Триполи и выход на границу с Алжиром и Тунисом с одновременным взятием границ под полный контроль.