"Швабе" наращивает компетенции в производстве офтальмологической продукции

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) представил на прошедшей в Уфе специализированной выставке-форуме "Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан - 2019" новые образцы офтальмологического оборудования, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"За 60 лет работы над офтальмологической продукцией мы нарастили компетенции, позволяющие специалистам создавать продукты, востребованные как в регионах РФ, так и за рубежом" - заявил генеральный директор ЗОМЗ Андрей Расторгуев, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Он отметил, что предприятие, в частности, является единственным в России производителем ручных щелевых ламп. "Врачи дали высокую оценку качеству, простоте и эргономичности одной из последних моделей SL-P-04", - сказал А.Росторгуев.

По информации пресс-службы, ЗОМЗ представил на выставке оборудование для визуального биомикроскопического исследования переднего отдела глаза, диагностики зрения лежачих пациентов, детей, а также применения в ветеринарной практике. В том числе, не имеющий аналогов в РФ и за рубежом монобиноскоп МБС-02, офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 и ручной универсальный ОР-3Б, ручную щелевую лампу SL-R, малогабаритный фотометр КФК, оптический диоптриметр ДО-3, набор пробных очковых линз, другую продукцию.