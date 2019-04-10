ABC (Испания): Путин ищет своего Каддафи

Пока Европа и США считают легитимным только правительство в Триполи, Россия играет двумя колодами и сохраняет отношения со всеми участниками, с некоторой обидой пишет испанская «А-бе-се». Россия поддерживает мятежников Хафтара и будет опекать этот режим. За это она получит доступ к нефтяным ресурсам Ливии, многомиллиардные контракты на восстановление страны и возможность построить еще одну военную базу в Средиземном море.

Москва дергает за ниточки во внутриливийском конфликте так же ловко, как делает это в Венесуэле

Когда в марте 2011 года ООН, приняв резолюцию 1973, разрешила применить силу против ливийского режима, никто в Европе не рвал на себе одежды. Ничего такого не произошло, и когда несколько недель спустя ООН приняла на себя командование операцией. Казалось, что мало кого волновало то, что должно было произойти и произошло вслед за этим: после свержения диктатора страна погрузилась в кровавые распри между вооруженными группировками, утратив какой бы то ни было государственный контроль и превратившись в идеальный трамплин в Европу для африканских эмигрантов.

После семи лет гражданской войны в Ливии оформились две противоборствующие стороны. Повстанцы под предводительством генерала Хафтара, которые контролируют практически всю территорию страны за исключением Триполи и города-государства Мисраты. И сторона, признанная ООН и базирующаяся исключительно в столице, осажденной в настоящее время Национально-освободительной Армией Ливии Хафтара. Пока Европа и США настаивают на том, чтобы легитимным считалось только правительство в Триполи, Россия играет двумя колодами и пытается сохранять отношения со всеми участниками. Иными словами, поддерживает победоносных мятежников Хафтара и не скрывает своих притязаний: опекать пророссийский режим в Ливии, который поможет получить доступ к нефтяным ресурсам страны, многомиллиардные контракты на восстановление страны и… построить еще одну российскую военно-морскую базу в Средиземном море.

Никто на Западе в 2011 году не сомневался, что ООН должна вмешаться в ливийские дела после волны преследований гражданских лиц, учиненной Каддафи в ответ на "арабскую весну". Как не должно удивлять и то, что некоторые наделенные полномочиями представители НАТО требуют сейчас повторить тот же сценарий в Венесуэле, по крайней мере, чтобы инициировать внутренний диалог. Появление российских военных в карибской стране касается - и еще как - безопасности западного полушария и трансатлантических отношений, и обсуждать этот момент - не значит превращать НАТО в "чат, где болтают обо всем", как считает глава испанской дипломатии Боррель (Borrell). По крайней мере, в Венесуэле известна альтернатива режиму Мадуро, и нет опасности сделать грязную работу для русских и джихадистов.

Франсиско де Андрес (Francisco de Andrs)

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