Под Ивановом появится ракетный заповедник

В городе Шуя появится военно-патриотический парк культуры и отдыха с тактическими ракетными комплексами разных эпох.

- В парке будет четыре сектора, отражающих боевой путь гвардейской ракетной бригады. Помимо Аллеи воинской славы с бюстами Героев Советского Союза, на открытой площадке установят ракетные системы разных эпох: "Скад", "Луна", "Точка" и "Искандер". Уже строится храм Александра Невского. В культурно-досуговом секторе будут отмечаться исторические и памятные даты российской военной истории, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Гвардейская ракетная Новороссийская, ордена Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского бригада - единственное соединение в российской армии, награжденное семью орденами сразу. Его боевой путь начался в 1944 году на западной Украине, в состав бригады вошли прославленные артиллерийские полки, громившие немцев на Курской дуге и на Таманском полуострове.

Артиллеристы брали Берлин и освобождали Прагу, после войны остались в Германии, а в 1992 году вернулись в Шую - один из артиллерийских полков бригады был первоначально сформирован здесь. Ракетчики одними из первых в России получили на вообружение современные комплексы "Искандер", по итогам 2018 года соединение было признано лучшим в Вооруженных силах РФ и получило от министра обороны полковую чашу.

Антон Валагин (Иваново)