Путин сравнил военную активность России и НАТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил арктическим странам спросить у НАТО, почему они отказались от предложения РФ летать только с включенными транспондерами.

"Президент Финляндии как представитель нейтрального государства некоторое время назад предложил, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами. То есть с приборами, которые идентифицируют самолет. Мы согласились и сразу же внесли это предложение в рамках наших отношений с НАТО. Ответ со стороны НАТО отрицательный", - сказал Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.

"Вот и спросите у НАТО, почему они не соглашаются", - предложил президент России.

Путин подчеркнул, что российская "активность авиационная в зоне Балтийского моря в Арктике на порядок ниже, чем активность стран НАТО". "Надо бы об этом знать", - добавил он.

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по актуальным проблемам устойчивого роста Арктического региона.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.