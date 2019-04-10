Путин напомнил о масштабных учениях НАТО в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что особой военной напряженности в Арктике нет, но напомнил о масштабных учениях НАТО в регионе.

"Я не вижу здесь на самом деле напряженности, но единственное что - НАТО провело крупнейшее в регионе учение, это правда. Мы таких учений не проводим, мы провели крупное учение, но это было очень далеко от зоны ведомости НАТО, это было на востоке", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

Глава государства добавил, что Россия всегда приглашает на все без исключения учения иностранных наблюдателей.

Международный арктический форум "Арктика – территория диалога", который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Главная тема предстоящего форума будет звучать как "Арктика. Океан возможностей". В основе деловой программы будут представлены три трека: "Прибрежные территории", "Открытый океан" и "Устойчивое развитие".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.