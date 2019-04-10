"Адмирал Кузнецов" оказался готов лишь на четверть

Ремонт и модернизация единственного российского авианосца (тяжелого авианесущего крейсера) проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" выполнены на четверть, передает ТАСС заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

"На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25 процентов. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года", — сказал чиновник на селекторном совещании в Минобороны.

В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров.

В апреле того же года доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" привязанным к берегу убожеством.

В марте 2018 года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.