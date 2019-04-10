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10.04.2019
WarSpot

Япония потеряла F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Японские ВВС объявили о потере новейшего истребителя F-35. Сегодня, 9 апреля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что во время учений самолёт пропал с радаров.

В ВВС Японии указывают, что самолёт находился над Тихим океаном на расстоянии 135 км от северной части страны. В 19:27 по местному времени (10:27 по Гринвичу) истребитель пропал с радаров, и на данный момент связи с пилотом нет.

Истребитель F-35 японских ВВС.

Источник изображения: kyodonews.net

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Оригинал публикации
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Страны
Япония
Продукция
F-35
Проекты
Военные учения
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