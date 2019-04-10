Япония потеряла F-35

Японские ВВС объявили о потере новейшего истребителя F-35. Сегодня, 9 апреля, информационное агентство REUTERS сообщило о том, что во время учений самолёт пропал с радаров.

В ВВС Японии указывают, что самолёт находился над Тихим океаном на расстоянии 135 км от северной части страны. В 19:27 по местному времени (10:27 по Гринвичу) истребитель пропал с радаров, и на данный момент связи с пилотом нет.