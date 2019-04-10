"Орлы летят на Украину": ВСУ ждут элитные войска США

Зачем на Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

На Украину направлено подразделение элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Американские военнослужащие прибудут во Львовскую область для обучения там своих украинских коллег. В Международном центре миротворчества и безопасности, где и будут проходить тренировки, уже давно на регулярной основе работают западные военные инструкторы.

В ближайшее время на Украину прибудет подразделение 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США, написал в своем фейсбуке посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Клекочущие орлы (screaming eagles) летят на Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут на Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - сообщил он.

По словам посла, ранее он обсуждал развитие стратегического партнерства Украины и США с генералом Марком Милли, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Объединенного комитета начальников штабов. "Убедился - этот боевой генерал [Милли] слов на ветер не бросает", - отметил Чалый.

101-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых престижных соединений армии Соединенных Штатов.

К тому же это единственная в стране военная структура с двумя бригадами авиации. Ее бойцы подготовлены к проведению десантных операций с использованием вертолетов. Штаб и управление 101-й ВДД СВ расположено в гарнизоне СВ США Форт-Кэмпбелл, Кентукки.

В годы Второй мировой войны "орлы" участвовали в высадке в Нормандии и сражении в Арденнах. После войны десантники этой дивизии принимали участие в урегулировании гражданского противостояния в американском городе Литл-Рок, вели боевые действия во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. Военнослужащие 101-й ВДД находились на иракской территории до 2006 года. В то время в составе дивизии воевал, в том числе, Джозеф Байерли - отец бывшего посла США в России Джона Байерли.

Как отметил Чалый, предстоящие тренировки украинских военных американскими коллегами будут проходить в Яворовском учебном центре во Львовской области. Он был создан на базе бывшего советского полигона, и теперь на его территории площадью более 36 тыс. га находится Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Там на регулярной основе работают западные военные инструкторы, в том числе американские и канадские.

В августе прошлого года там состоялась четвертая ротация американских военнослужащих в рамках Объединенной многонациональной тренировочной группы "Украина".

Как отмечало издание "Крым.Реалии", после этого украинские военные будут проходить обучение при поддержке 278-го бронекавалерийского полка Сухопутных войск США. Командир этого подразделения Джимми Коул отметил, что общая цель украинцев и американцев - обучить всех их военных и научиться чему-то друг у друга.

"Я думаю, что очень интересно узнавать, как работают наши союзники и партнеры. Если мы будем иметь общую миссию в будущем, то мы сможем теснее сотрудничать вместе", - сказал командир 27-й пехотной бригады Дилли Денис.

В марте прошлого года сообщалось, что с 2015 года в Яворовском учебном центре прошли обучение около шести тысяч украинцев, для которых инструктаж проводили военнослужащие из США, Канады, иногда из Литвы и Британии.

Как сообщало французское издание Le Temps, на базе в Яворове постоянно находятся 200 американских и 250 канадских военнослужащих, для которых были построены отдельные казармы. Зарубежным инструкторам также установлен свой распорядок, отличный о того, что есть в украинских подразделениях.

Американские военнослужащие объяснили изданию, что программа обучения украинских военнослужащих не имеет отношения к конфликту между Украиной и Россией. По их словам, тренинги направлены на приведение украинской армии в соответствие со стандартами НАТО. Но как пояснил журналистам канадский сержант Рауль Захара,

украинцы в ближайшие 10-15 лет не будут готовы к вступлению в Североатлантический альянс.

Заместитель командующего второй канадской механизированной бригадой Вооруженных сил Канады майор Джефф Дей рассказал изданию, что впервые украинцы обратились к Оттаве с просьбой обучать их еще в 2015 году, и с тех пор военные приезжали на западноукраинский полигон пять раз. Одной из миссий канадских гостей было разработать специальную учебную программу для подготовки украинских солдат в рамках операции UNIFIER, отметил он. На сайте Минобороны Канады указано, что эта процедура была организована по просьбе Киева и нацелена на поддержку ВСУ.

"Это поможет им [ВСУ - "Газета.Ru"] улучшить и укрепить свой военный потенциал. Канадская армия (CAF) координирует свои действия по подготовке [украинских военных] с США и другими странами, которые помогают [Украине] таким же способом. По состоянию на 1 марта 2018 года Объединенная оперативная группа CAF - Украина обучила более 6,2 тыс. украинских солдат. Было проведено 129 тренингов, которые охватывали все виды обучения", - следует из описания операции.

Майор Дей уточнил, что военнослужащих Украины обучают тактической подготовке, артиллерии, бронетанковым маневрам, логистике, оказанию медицинской помощи и многому другому.

"Украина сталкивается с новым видом гибридной войны, мы показываем им наш опыт, полученный в Афганистане", - пояснил канадский майор.

Полковник ВСУ Антон Миронович обратил внимание, что украинская армия стала готовить в три-четыре раза больше курсантов, чем, например, 15 лет назад. По его словам, раньше в год военную подготовку проходили менее 1 тыс. призывников, но сейчас их число увеличилось и составляет от 3 тыс. до 4 тыс. человек.

"Никогда не поздно учиться, нам предстоит пройти долгий путь, чтобы оказаться на одном уровне с американцами", - сказал французскому изданию 25-летний военнослужащий ВСУ из 72-й механизированной бригады.

Еще в 2015 году, когда американские военнослужащие только были переброшены во Львовскую область для обучения украинских солдат, бывший тогда официальным представителем МИД РФ Александр Лукашевич отмечал, что США своими действиями принесут на Украину отнюдь не мир.

Лидия Мисник