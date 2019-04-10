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10.04.2019
ЦАМТО

Военные водолазы под Волгоградом выполнили спуски в реку в новейшем снаряжении

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Водолаз. Архивное фото
Водолаз. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 9 апреля. Военные водолазы Межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированного на территории Волгоградской области, выполнили спуски в естественный водоем в новейшем снаряжении.

Практические спуски проведены в пойме реки Волга на глубину до 5 м в различных видах водолазного снаряжения, в том числе СЛВИ-15. Усовершенствованные модели костюма, несмотря на больший вес, являются более маневренными и безопасными.

Перед погружением в естественный водоем военные водолазы в течение трех месяцев прошли теоретический курс подготовки по специальности, выполнили различные нормативы по водолазной подготовке, в том числе инженерно-технические специальные и инженерно-разведывательные водолазные, а также выполнили практические спуски в специально оборудованном бассейне, где научились контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости, определять стороны света.

За период обучения водолазы проводят под водой до 20 учебных часов.

В ходе специальной подготовки в МРУЦ водолазов обучают использовать различную технику с глубоководного погружения.

По завершении курса специальной подготовки водолазы самостоятельно смогут обследовать дно открытого водоема на предмет наличия взрывных устройств с последующим извлечением их на поверхность, расчищать русло реки, а также действовать в составе спасательных команд при переправе танков под водой.

Справочно:

Комплект снаряжения легководолазного инженерного СЛВИ-15 с изолирующим дыхательным аппаратом ИДА-15 предназначен для скрытого передвижения водолаза под водой и выполнения подводных разведывательных задач, эвакуационно-спасательных, ремонтных и других инженерных подводных работ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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