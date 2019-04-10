Минобороны Словении намерено модернизировать УТС PC-9M

ЦАМТО, 9 апреля. Минобороны Словении объявило тендер на проведение модернизации авионики 9 состоящих на вооружении ВВС турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов PC-9M компании Pilatus.

По информации Jane's Defence Weekly, стоимость проекта оценивается в 2,7 млн. евро (3 млн. долл.). Потенциальные претенденты должны подать свои предложения к 24 апреля. Модернизацию предполагается провести в два этапа: разработка прототипа модернизированного PC-9M и последующая серийная модернизация оставшихся восьми самолетов.

Модернизация будет включать установку средств радиосвязи, транспондеров системы госопознавания Mode S и аварийных радиомаяков, работающих на частоте 406 МГц.

PC-9M ВВС Словении могут применяться для выполнения боевых задач. На шести подкрыльевых узлах подвески можно разместить боевую нагрузку массой 1220 кг, включая контейнеры с 12,7-мм пулеметами, пусковые установки LAU-7A и LAU-19A с 70-мм неуправляемыми ракетами "Гидра", 113-кг бомбы Mk-81 и 227-кг Mk-82, два 154-литровых топливных бака, а также разведывательные контейнеры.

Как сообщал ЦАМТО, Военно-воздушные силы Словении получили первые три самолета PC-9 из наличия ВС США в 1995 году. В 1998-1999 гг. было приобретено еще девять УТС в версии PC-9M, которые после поставки были модернизированы к версии легкого штурмовика.