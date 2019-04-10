Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
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Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Группа из семи F-35 поднялась в воздух с авиабазы Мисава около 19 часов по местному времени (13.00 мск) для отработки полетов над Тихим океаном. Один из истребителей пропал с радаров через 37 минут. На поиски пилота вылетели патрульные самолеты Сил самообороны, в море вышли два корабля ВМС страны.
F-35 - американский малозаметный истребитель пятого поколения. Япония получила 13 этих самолетов в марте.
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Антон Валагин
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