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10.04.2019
Российская газета

Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном

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Источник изображения: rg.ru

Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.

Группа из семи F-35 поднялась в воздух с авиабазы Мисава около 19 часов по местному времени (13.00 мск) для отработки полетов над Тихим океаном. Один из истребителей пропал с радаров через 37 минут. На поиски пилота вылетели патрульные самолеты Сил самообороны, в море вышли два корабля ВМС страны.

F-35 - американский малозаметный истребитель пятого поколения. Япония получила 13 этих самолетов в марте.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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