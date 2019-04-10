США выдали гаджеты "вероятному противнику"

Эскадрилью Snipers Корпуса морской пехоты США оснастили тактической коммуникационной системой RedNet. Недорогие планшеты помогут пилотам лучше ориентироваться в тактической обстановке и получать информацию с наземных и воздушных средств обнаружения целей.

Snipers - эскадрилья особенная. Базируется она на авиабазе Юма во Флориде и вот уже 40 лет изображает неприятеля во время учений. Летают "Снайперы" на истребителях F-5 Tiger II времен вьетнамской войны - помимо опознавательных знаков ВВС США, на них нарисованы красные звезды и бортовые номера по стандарту РФ и Китая. Эти самолеты, понятно, не могут бороться на равных с F-22 и F-35. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, пилотов F-5 снабдили наколенными компьютерами.

- Это гораздо более дешевое и практичное решение, чем интеграция дисплея в кокпит самолета. Тем более, что его просто некуда вставить в набитой механическими датчиками кабине F-5, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

Планшет имитирует работу инфракрасных и электронно-оптических датчиков обнаружения, собирает данные с внешних целеуказателей: самолетов ДРЛО и наземных радаров, - и выводит тактическую картинку на экран. Ранее некоторые из пилотов F-5 самостоятельно использовали для этого бытовые планшеты iPad Mini, теперь гаджеты выдало государство.

О планах использовать F-5 в роли "агрессоров" и дальше свидетельствует намерение КМП закупить еще 22 списанных истребителя в качестве источников запчастей для строевых самолетов.

- Флот Tiger II финансируется для компонентов с ограниченным сроком службы: верхних лонжеронов кабины, крыльев, стабилизаторов. Из обновление позволит F-5 дослужить до запланированного 2026 года, - рассказали в департаменте военно-морского флота США.

Антон Валагин