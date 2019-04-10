США выдали гаджеты "вероятному противнику"
РСЃРєР°РґСЂРёР»СЊСЏ "РІРµСЂРѕСЏС‚РЅРѕРіРѕ РїСЂРѕС‚РёРІРЅРёРєР°" Snipers. РќР° РїРѕСЃР»РµРґРЅРµРј СЃРЅРёРјРєРµ - РЅР°РєРѕР»РµРЅРЅС‹Р№ РїР»Р°РЅС€РµС‚ СЃРёСЃС‚РµРјС‹ RedNet. Р¤РѕС‚Рѕ https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/WPcdh4zxs2— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 9 Р°РїСЂРµР»СЏ 2019 Рі.
Эскадрилью Snipers Корпуса морской пехоты США оснастили тактической коммуникационной системой RedNet. Недорогие планшеты помогут пилотам лучше ориентироваться в тактической обстановке и получать информацию с наземных и воздушных средств обнаружения целей.
Snipers - эскадрилья особенная. Базируется она на авиабазе Юма во Флориде и вот уже 40 лет изображает неприятеля во время учений. Летают "Снайперы" на истребителях F-5 Tiger II времен вьетнамской войны - помимо опознавательных знаков ВВС США, на них нарисованы красные звезды и бортовые номера по стандарту РФ и Китая. Эти самолеты, понятно, не могут бороться на равных с F-22 и F-35. Чтобы хоть как-то уравнять шансы, пилотов F-5 снабдили наколенными компьютерами.
- Это гораздо более дешевое и практичное решение, чем интеграция дисплея в кокпит самолета. Тем более, что его просто некуда вставить в набитой механическими датчиками кабине F-5, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.
Планшет имитирует работу инфракрасных и электронно-оптических датчиков обнаружения, собирает данные с внешних целеуказателей: самолетов ДРЛО и наземных радаров, - и выводит тактическую картинку на экран. Ранее некоторые из пилотов F-5 самостоятельно использовали для этого бытовые планшеты iPad Mini, теперь гаджеты выдало государство.
О планах использовать F-5 в роли "агрессоров" и дальше свидетельствует намерение КМП закупить еще 22 списанных истребителя в качестве источников запчастей для строевых самолетов.
- Флот Tiger II финансируется для компонентов с ограниченным сроком службы: верхних лонжеронов кабины, крыльев, стабилизаторов. Из обновление позволит F-5 дослужить до запланированного 2026 года, - рассказали в департаменте военно-морского флота США.
Антон Валагин
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