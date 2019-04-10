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10.04.2019
ТАСС

Электронная компонентная база Роскосмоса станет полностью российской к 2030 году

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Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Аппараты группировки ГЛОНАСС должны оставить в своем составе не более 10% импортных компонентов к 2025 году, отметил директор центра цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует завершить переход на отечественную компонентную базу (ЭКБ) к 2030 году. Об этом во вторник сообщил журналистам директор центра цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин на VIII форуме "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса".

"К 2030 году у нас в планах полностью сделать импортозамещенное ЭКБ для нашей космической группировки", - сказал Шадрин

Директор центра цифрового развития уточнил, что космические аппараты группировки ГЛОНАСС должны оставить в своем составе не более 10% импортных компонентов к 2025 году.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поставил на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы задачу о повышении доли российского программного обеспечения в госструктурах к 2024 году до 90%, в госкомпаниях до 70%.

В работе форума в Екатеринбурге принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпорации "Росатом", госкорпорации "Роскосмос", госкорпорации "Ростех", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Концерн "Калашников", ведущих вузов и отраслевых научных учреждений. Всего более 1,3 тыс. специалистов из 41 региона России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
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