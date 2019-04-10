Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля

Причиной отсрочки стали неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла на сутки - на 10 апреля - первый коммерческий запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Причина отсрочки, как сообщила компания во вторник на своей странице в Twitter, - неблагоприятные погодные условия в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

"В среду вероятность запуска повысится до 80%", - отметили представители SpaceX. Планируется, что носитель стартует в 18:35 по местному времени (01:35 мск 11 апреля). Окно для запуска - чуть менее двух часов. Falcon Heavy должна вывести на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A, масса которого почти 6 т.

SpaceX утверждает, что Falcon Heavy - самая мощная в мире из находящихся сейчас в эксплуатации ракет. Создавалась она на базе носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями, и суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. т. Предполагается, что Falcon Heavy способна выводить в космос грузы массой до 64 т.

При этом первую ступень носителя и ее боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy обходится примерно в $435 млн.

Первый испытательный пуск Falcon Heavy был произведен 6 февраля 2018 года. В качестве полезной нагрузки тогда использовался личный электромобиль основателя SpaceX, американского миллиардера Илона Маска - Tesla Roadster, который отправился в полет в направлении Марса. За рулем машины размещен манекен в космическом скафандре. В интервью телекомпании CBS накануне старта Маск указал: "Многие не понимают, почему нужно направлять автомашину к Марсу. Это делается для того, чтобы вызвать интерес у общественности".

Изначально Falcon Heavy разрабатывалась для пилотируемых миссий, в том числе для - в перспективе - экспедиций на Луну и Марс, но Маск после первого запуска носителя объявил, что использоваться он будет только для доставки на орбиту массивных грузов, в частности, тяжелых спутников. Для полетов же с экипажами SpaceX создает сейчас космическую систему Starship, с помощью которой можно будет выводить в космос до 100 т полезной нагрузки. В этом корабле смогут разместиться до 100 человек.