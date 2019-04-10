Итальянские военные отказались от "Акулы-молота"

Единственный в Европе коммерческий производитель военных беспилотников, компания Piaggio Aerospace не справилась со своей задачей

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал ilpost.it, Минобороны Италии официально отказалось от закупки беспилотников P.1HH HammerHead.

Серьезные проблемы у Piaggio Aerospace начались в прошлом году, когда ВВС Объединенных Арабских Эмиратов отменили заказ на поставку дронов P.1HH HammerHead. Официальное решение ссылалось на "задержки и сбои в программе". При этом неофициальной причиной отказа от дронов называется то, что Италия срывает график инвестирования в разработку новой модификации беспилотника P.2HH и откладывает их заказ для своих ВВС, что было оговорено в контракте с ОАЭ.

Вчера стало известно, что итальянские военные не просто отказались от разработки P.2HH, но и подвергли критике уже собранные P.1HH. Начальник штаба ВВС Италии Альберто Россо на слушаниях в нижней палате итальянского парламента назвал уже построенные аппараты "восемью железками". Piaggio Aerospace осталась с нереализованными дронами и огромными долгами за уже поставленное оборудование и компоненты для P.1HH HammerHead — так, компании Leonardo задолжали свыше €100 млн. Теперь правительству предстоит решить судьбу компании, которая уже объявила о банкротстве и находится на внешнем управлении.

Беспилотник P.1HH HammerHead (англ. — "акула-молот") разработан на базе административного самолета Piaggio P.180. Дрон предназначен для выполнения патрульных и разведывательных задач. Согласно классификации, P.1HH HammerHead является средневысотным БПЛА большой продолжительности полета. Дрон может подниматься на высоту до 13,7 км и развивать скорость до 730 км/ч. Беспилотник, оснащенный двумя двигателями с толкающими винтами, способен летать на большой высоте на малых скоростях (250 км/ч). Продолжительность полета может достигать 16 часов. Максимальный взлетный вес дрона — 6,1 т.

Фото: беспилотник P.1HH HammerHead (piaggioaerospace.it)