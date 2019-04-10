Войти
10.04.2019
Известия.ru

В Кремле отреагировали на доклад Чайки о нарушениях в "Роскосмосе"

52
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Выявленными Генпрокуратурой РФ хищениями на предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса" занимаются правоохранительные органы. В целом работа госкорпораций находится под пристальным контролем, заявил во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, по его словам, в Кремле не склонны персонифицировать вскрытые на предприятиях "Роскосмоса" нарушения с его гендиректором Дмитрием Рогозиным.

"Если персонально приковано (внимание. — Ред.) к имени Рогозина, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, естественно, как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период. А я еще раз повторяю, сам Рогозин возглавляет это ведомство меньше года", — резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее 9 апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка обнародовал данные, согласно которым более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".

В "Роскосмосе" заявили, что руководство госкорпорации не только знает о результатах проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно предоставляло ей документы внутреннего аудита.

Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин указал ему на необходимость укрепления команды госкорпорации. Российский лидер отметил, что в компании должны работать ученые и организаторы высокого класса.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
30.01.2019
От дозвука до гиперзвука
03.03.2017
Набсовет "Роскосмоса" утвердил новую структуру госкорпорации - газета
22.09.2016
Расходы на перевооружение урезать не будут
26.05.2015
Комаров: на совещании у Путина обсуждался первый пуск на "Восточном"
25.12.2013
Индии и Бразилии предложат долю в ГЛОНАСС
12.08.2013
Не можем собственных «Протонов»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор