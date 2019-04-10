В Кремле отреагировали на доклад Чайки о нарушениях в "Роскосмосе"

Выявленными Генпрокуратурой РФ хищениями на предприятиях "Ростеха" и "Роскосмоса" занимаются правоохранительные органы. В целом работа госкорпораций находится под пристальным контролем, заявил во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, по его словам, в Кремле не склонны персонифицировать вскрытые на предприятиях "Роскосмоса" нарушения с его гендиректором Дмитрием Рогозиным.

"Если персонально приковано (внимание. — Ред.) к имени Рогозина, то, наверное, это не совсем правильно, потому что, естественно, как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период. А я еще раз повторяю, сам Рогозин возглавляет это ведомство меньше года", — резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее 9 апреля генпрокурор РФ Юрий Чайка обнародовал данные, согласно которым более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены на подведомственных предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха".

В "Роскосмосе" заявили, что руководство госкорпорации не только знает о результатах проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно предоставляло ей документы внутреннего аудита.

Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин указал ему на необходимость укрепления команды госкорпорации. Российский лидер отметил, что в компании должны работать ученые и организаторы высокого класса.