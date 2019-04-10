Американские беспилотные тральщики оснастят новейшими гидролокаторами

ВМС США завершили опытно-конструкторские испытания буксируемого противоминного гидролокатора AN/AQS-20C (Q-20C), предназначенного для оснащения безэкипажных катеров.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Toda, Q-20C обладает расширенными возможностями акустического и электронно-оптического зондирования, которые позволяют обнаруживать и классифицировать морские мины различных типов.

"Это мультимодальный поисковый сонар, – пояснил ведущий инженер проекта Q-20C Джо Томас. – Когда вы погружаете гидролокатор Q-20C, он наблюдает за подводной обстановкой практически во всех направлениях. Это стало возможным благодаря модифицированной акустической матрице".

По его словам, улучшения, внедренные в Q-20C, подготовили систему для интеграции с беспилотным противоминным катером типа MCM USV уже в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.

Безэкипажные катера типа MCM USV задуманы как носители различного противоминного оборудования, которыми оснастят корабли прибрежной зоны класса LCS и, возможно, вспомогательные суда американского флота. В 2018 году эти катера уже прошли испытания, а сейчас проводится их эксплуатационная оценка.