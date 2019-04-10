Новые украинские ракеты легко преодолеют Днепр – кандидат в президенты

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отныне Украина обладает высокоточными крылатыми ракетами с дальностью полета более тысячи километров.

Выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, глава государства заявил, что эти ракеты способны нести боевую нагрузку в 150 килограмм.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет … У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять", - цитирует президента УНИАН.

Порошенко похвастался, что отныне украинская армия получила возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать. "И эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", - добавил он.

Президент отметил, что Украина ранее "отдала" крылатые ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки. Однако в качестве альтернативы у ВСУ теперь имеется ракетный комплекс "Ольха-М", испытания которого Украина провела год назад.

"У нас на сегодняшний день "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 6570 км, а сейчас будут на 130 км и высокоточно", - заключил украинский главнокомандующий.