"Создано украинцами": у Порошенко есть новая ракета

Порошенко объявил о создании на Украине новейшей крылатой ракете

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании крылатой ракеты с радиусом поражения более 1 тыс. км. По его словам, ракету создали украинские специалисты. Глава государства также отметил, что сейчас военные проходят обучение, чтобы в будущем применять это оружие. Накануне второго тура президентских выборов на Украине, Порошенко все чаще рассказывает об успехах в разработке оружия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании крылатой ракеты с радиусом поражения более 1 тыс. км.

"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами", - сказал украинский лидер в эфире телеканала ICTV.

Он сообщил, что военнослужащие Украины проходят обучение, чтобы овладеть навыками пользования оружием. Президент также отметил, что после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы на Украине осталось "не много операторов подобных комплексов".

Накануне второго тура президентских выборов Петр Порошенко все чаще рассказывает об успехах в развития военно-промышленного комплекса.

8 апреля он сообщил в своем твиттере, что контрбатарейный радар 1Л220УК успешно прошел полевые испытания. Благодаря этому украинские военные смогут определять точное местонахождение вражеских объектов на расстоянии десятков километров.

"Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания", - подчеркнул Порошенко.

Об удачном завершении полевого этапа контрбатарейной радиолокационной станцией ранее сообщили украинские СМИ. Как отметили в "Укроборонпроме", радар 1Л220УК с помощью мощной РЛС, работающей в микроволновом диапазоне, способен видеть снаряды, а мощная цифровая система позволяет строить траектории их полета.

Судя по заявленным характеристикам, мощность цифровой активной фазированной решетки позволяет разместить станцию в нескольких десятках километров от позиций противника и распознать точное местонахождение вражеских орудий в секторе до 180 градусов.

Научный производственный комплекс "Искра", который занимался разработкой радара, уже заявил о готовности его запуска в серийное производство.

Помимо этого, Украина успешно испытала новейший украинский ракетный комплекс "Нептун", о чем рассказал советник главы государства по вопросам армии Юрий Бирюков на прошлой неделе. "Нептун", по словам Бирюкова может поразить цели в Севастопольской бухте.

"Россияне нервничают из-за наличия у Украины ракет, которые пролетят 300 км. "Нептун" стелется на сверхнизкой высоте над поверхностью моря", - сказал он.

Бирюков также заявил, что ракетный комплекс способен накрыть Азовское море и прибрежную акваторию Черного моря. "Они [россияне] все время надеялись, что мы будем failed state, что у нас ничего не получится", - добавил советник украинского лидера.

"Нептун" прошел проверку в Одесской области. 5 апреля стало известно, об успешных испытаниях ракетного комплекса. Петр Порошенко посетил полигон, где проходило тестирование. В ходе испытания техники безопасность данного мероприятия в акватории Черного моря обеспечивала группа из 11 кораблей Военно-морских сил Украины.

Как рассказал Порошенко, "Нептун" может быть использован не только береговой охраной, но и Сухопутными силами ВСУ.

"И огромный вклад, в том числе и касательно возможностей увеличения радиуса действия указанной ракеты, использования высокоточного вооружения, более мощной боевой части, сегодня это все - достижения оборонного комплекса Украины, достижения КБ [конструкторского бюро] "Луч", достижения нашего ИТ-сектора, сектора, который разрабатывает бронетехнику", - подчеркнул украинский лидер. Он также заверил, что новый ракетный комплекс будет поставлен на вооружение частей ВМС и Сухопутных войск уже в ближайшее время.

Всего за день до этого на юге Одесской области состоялись контрольные пуски ракетных комплексов "Ольха М". Онлайн-трансляцию тестирования техники опубликовал Петр Порошенко.

"Хочу поздравить с успешными испытаниями, которые были проведены сегодня. Это завершающий этап создания комплекса "Ольха М", систем залпового огня с повышенной точностью, с повышенным радиусом действия, которых очень ждут сегодня в войсках", - отметил украинский лидер во время прямой связи с командным штабом СНБОУ на месте испытаний.

Анна Юранец