В России к 2035 году будет 13 тяжелых ледоколов - Путин

Санкт-Петербург. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Арктический флот России к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, в том числе девять атомных, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума во вторник.

"Сейчас в Петербурге строится три новых атомных ледокола: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Всего же к 2035 году Арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе девять атомных", - сказал президент.

Он отметил, что обновление ледокольного флота в РФ продолжится.

Глава государства предложил зарубежным партнерам инвестировать в создание портов-хабов в конечных точках Северного морского пути. "Я имею в виду Мурманск и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском", - уточнил В.Путин.

Президент сказал, что власти РФ намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая "возможности организации перевозок река-море".