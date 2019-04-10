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10.04.2019
Интерфакс-АВН

В России к 2035 году будет 13 тяжелых ледоколов - Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Санкт-Петербург. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Арктический флот России к 2035 году будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, в том числе девять атомных, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума во вторник.

"Сейчас в Петербурге строится три новых атомных ледокола: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Всего же к 2035 году Арктический флот России будет насчитывать не менее 13 тяжелых линейных ледоколов, в том числе девять атомных", - сказал президент.

Он отметил, что обновление ледокольного флота в РФ продолжится.

Глава государства предложил зарубежным партнерам инвестировать в создание портов-хабов в конечных точках Северного морского пути. "Я имею в виду Мурманск и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском", - уточнил В.Путин.

Президент сказал, что власти РФ намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая "возможности организации перевозок река-море".

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Россия
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ГАЗ Группа
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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