Шойгу обозначил срок завершения ремонта "Адмирала Кузнецова"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 9 апреля, что 25% работ по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в настоящее время уже выполнены. Об этом сообщает ТАСС.

"На данный момент работы ведутся в соответствии с генеральным планом-графиком. Техническая готовность крейсера составляет 25%. Его ремонт и модернизацию предполагается завершить до конца 2020 года", — сказал он в ходе селекторного совещания в Минобороны России.

В конце октября прошлого года плавучий док ПД-50 82-го судостроительного завода в Мурманске полностью затонул при выходе из него авианосца "Адмирал Кузнецов". Одновременно на палубу упали башенные краны, в результате чего пострадали несколько человек и конструкции корабля.

В августе 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук анонсировал начало ремонта крейсера "Адмирал Кузнецов" в 2018 году. "Ремонт продлится 2,5–3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется", — говорил Бурсук.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" был спущен на воду в 1987 году. В последние годы Военно-морской флот России использовал корабль при выполнении операции в Сирии.