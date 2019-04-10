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10.04.2019
Интерфакс-АВН

"Курганмашзавод" будет технически обновлен - глава "Высокоточных комплексов"

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БМП-3 на ОАО "Курганский машиностроительный завод"
Производство боевых машин пехоты БМП-3 на ОАО "Курганский машиностроительный завод".
Источник изображения: Концерн "Тракторные заводы"

Москва. 9 апреля. ИНТЕРФАКС- "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие по выпуску боевых машин пехоты) получит средства на обновление производства, сообщил глава НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов.

"В 2019 году начинается техперевооружение предприятия, которое позволит снизить риск невыполнения контрактов, обеспечит комплексное развитие мощностей и улучшит условия труда, создаст новые высокотехнологичные рабочие места. Холдингом изысканы и в ближайшее время будут выделены необходимые средства для проведения текущего технического перевооружения",- сказал А.Денисов, чьи слова привели в пресс-службе "Курганмашзавода" по итогам визита руководства "Высокоточных комплексов" на завод.

"В дальнейшем, начиная с 2024 года, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" предусмотрено выделение ПАО "Курганмашзавод" бюджетных инвестиций",- отметил А.Денисов

С июня 2018 года ПАО "Курганмашзавод" входит в НПО "Высокоточные комплексы" ГК "Ростех".

ПАО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо продукции ВПК, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Ростех
Персоны
Денисов Александр
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