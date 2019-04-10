ВВС Австралии получили 8 УТС DA-40NG

ЦАМТО, 9 апреля. Компания Diamond Aircraft объявила о поставке Военно-воздушным силам Австралии восьми новых учебно-тренировочных самолетов базовой летной подготовки Diamond DA-40NG.

Согласно пресс-релизу австрийской компании, самолеты должны быть введены в эксплуатацию австралийских ВВС в первой половине 2019 года. Diamond DA-40NG будут размещены на авиабазах ВВС в Эмберли (Южный Квинсленд), Ричмонде (Новый Южный Уэльс) и Пойнт Кук (Виктория).

Ранее ВВС Австралии подписали 10-летний контракт с компанией Airflite Pty Ltd, которая будет оказывать услуги по техническому обслуживанию новых самолетов DA-40NG (в течение последних 30 лет данная компания является основным подрядчиком по техническому обслуживанию УТС PC-9/A).

DA-40NG – легкий одномоторный четырехместный самолет, производится австрийской компанией Diamond Aircraft Industries GmbH. Он собран из композитных материалов (кроме шасси и колес). В качестве силовой установки на самолете установлен один поршневой авиадвигатель Austro AE300 мощностью 168 л.с. Самолет оснащен авионикой типа G1000 NXi Avionic компании Garmin.