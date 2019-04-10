Минобороны опровергло информацию о новой переброске Су-57 в Сирию

Появившиеся в сервисе Google maps фотографии были сделаны в 2018 году, отметили в ведомстве

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло сообщения о новой переброске истребителей Су-57 в Сирию, отметив, что в сервисе Google maps опубликованы старые снимки авиабазы Хмеймим с российскими истребителями 5-го поколения.

По данным министерства, из подписей к снимкам Су-57 на российской авиабазе в Хмеймиме, опубликованным в соцсетях, "следует, что теперь именно это обновленное изображение авиабазы доступно любому пользователю сервиса Google maps".

"Сами же фотографии российского истребителя пятого поколения на авиабазе Хмеймим были сделаны в 2018 году во время его испытаний в реальных боевых условиях, о чем официально сообщалось российским военным ведомством", - говорится в сообщении Минобороны.