Не с чего копировать: эксперт не поверил в украинскую ракету

Сообщения об украинской крылатой ракете, способной пролететь тысячу километров, выглядят, мягко говоря, сомнительно, считает эксперт в области вооружений, редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой. Несмотря на то, что Киев располагает мощным ОПК - наследием советских времен - наработок именно в этой области у него нет.

- Все последние "достижения" украинской оборонки - не более чем переделки советских образцов. Противокорабельная ракета "Нептун", которую на днях с помпой запустили - это Х-35 "Уран". В СССР ряд комплектующих для нее делали в Харькове, там осталась конструкторская документация, на основе которой Украина смогла построить и запустить опытный образец. Но одно дело испытать прототип и совсем другое - наладить серийное производство. Для этого нужны совершенно иные ресурсы, а главное, - специалисты, - считает Мозговой.

Крылатых ракет наземного базирования Украина не производила и в советское время. Здесь собирали баллистичекие ракеты, танки, военную электронику - но не крылатые ракеты. Единственный представитель этого класса - стратегическая авиационная ракета Х-55 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, - несколько лет выпускалась на Харьковском авиапромышленном объединении. Затем производство было свернуто и перенесено на завод "АВИТЕК" в Кирове.

- Оставшиеся в Харькове образцы Х-55 и конструкторская документация были проданы Китаю и Ирану, из-за чего в свое время был большой скандал. Теоретически можно предположить, что старую авиационную ракету переделали для запуска с земли. Но у меня на этот счет есть большие сомнения, - продолжил Александр Мозговой.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях высокоточной крылатой ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способной нести 150-килограммовый заряд. Другие характеристики оружия не называются.

Антон Валагин