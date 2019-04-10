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10.04.2019
Российская газета

Не с чего копировать: эксперт не поверил в украинскую ракету

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Авиационная Х-55 - единственная крылатая ракета, выпускавшаяся на Украине во времена СССР.
Авиационная Х-55 - единственная крылатая ракета, выпускавшаяся на Украине во времена СССР.
Источник изображения: George Chernilevsky/ Wikimedia.org

Сообщения об украинской крылатой ракете, способной пролететь тысячу километров, выглядят, мягко говоря, сомнительно, считает эксперт в области вооружений, редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой. Несмотря на то, что Киев располагает мощным ОПК - наследием советских времен - наработок именно в этой области у него нет.

- Все последние "достижения" украинской оборонки - не более чем переделки советских образцов. Противокорабельная ракета "Нептун", которую на днях с помпой запустили - это Х-35 "Уран". В СССР ряд комплектующих для нее делали в Харькове, там осталась конструкторская документация, на основе которой Украина смогла построить и запустить опытный образец. Но одно дело испытать прототип и совсем другое - наладить серийное производство. Для этого нужны совершенно иные ресурсы, а главное, - специалисты, - считает Мозговой.

Крылатых ракет наземного базирования Украина не производила и в советское время. Здесь собирали баллистичекие ракеты, танки, военную электронику - но не крылатые ракеты. Единственный представитель этого класса - стратегическая авиационная ракета Х-55 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, - несколько лет выпускалась на Харьковском авиапромышленном объединении. Затем производство было свернуто и перенесено на завод "АВИТЕК" в Кирове.

- Оставшиеся в Харькове образцы Х-55 и конструкторская документация были проданы Китаю и Ирану, из-за чего в свое время был большой скандал. Теоретически можно предположить, что старую авиационную ракету переделали для запуска с земли. Но у меня на этот счет есть большие сомнения, - продолжил Александр Мозговой.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях высокоточной крылатой ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способной нести 150-килограммовый заряд. Другие характеристики оружия не называются.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Иран
Китай
Россия
Украина
Продукция
Ту-160
Ту-95
Х-35
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