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10.04.2019
Российская газета

Эксперт усомнился в возможностях новой украинской ракеты

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Источник изображения: rg.ru

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что его страна располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.

"У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания и способна стрелять более чем на 1000 километров и нести боевой заряд весом 150 килограммов. Это высокоточная крылатая ракета. И это все создано украинскими специалистами", - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Российский военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал это заявление. По его словам, в последнее время украинские СМИ все чаще сообщают о прорывах в области создания стратегических, крылатых или оперативно-тактических ракет.

"Недавно появились сообщения о создании противокорабельной ракеты "Нептун", которая летает на рекордную дальность до 280 км. Это дальше, чем российская Х-35У, дальность которой составляет до 260 км. Основой "Нептуна" стала советская ракета Х-35, несколько образцов которой досталось Украине. Это были ракеты без блоков наведения и инерциальных систем, обеспечивающих стабильность полета. Были опубликованы видеозаписи бросковых испытаний и запусков "Нептуна", однако не было кадров, на которых ракета поражает цель.

Следующая разработка, о которой заявляли украинские СМИ, это ракетный комплекс "Ольха". Неоднократно демонстрировались стрельбы РСЗО "Смерч", в ходе которых применялась некая ракета калибром 300 мм. Голос за кадром сообщал, что она может преодолеть рекордные 120 км, поэтому превосходит штатные боеприпасы "Смерча", - напомнил Леонков.

Также на Украине велись разработки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". В разработку этой ракеты вложились представители Саудовской Аравии, напомнил эксперт. Был изготовлен образец пусковой установки, очень похожий на ПУ комплекса "Искандер". По заявлениям разработчиков, дальность этой ракеты в экспортном варианте составляет 300 км, а в варианте для ВСУ - до 650 км.

Дальность "Грома" можно довести и до тысячи километров, если уменьшить массу боевого заряда с 480 кг до 150 кг, отметил Алексей Леонков. Это позволит увеличить топливные емкости, за счет чего вырастет дальность полета.

"При обеспечении полета ракеты на максимальную дальность всегда возникает вопрос - а куда эта ракета может попасть? Если нет средств разведки и обеспечения полета, точность ракеты вызывает сомнения", - считает Леонков.

По его мнению, общее состояние оборонного комплекса Украины оставляет желать лучшего, поэтому наладить массовое производство ракет без внешних инвестиций практически невозможно.

Еще одна украинская разработка, о которой рассказывали на многих выставках - это крылатая ракета "Коршун". Изначально заявлялось, что дальность ее полета составляет 280 км, но в последнее время украинские СМИ стали сообщать, что "Коршун" доработают, чтобы он превосходил российские аналоги. Дальность обещали довести чуть ли не до тысяч километров.

"Данная ракета - дозвуковая. Это вариант американской ракеты Tomahawk. По возможностям при стрельбе по наземному объекту она уступает как американским аналогам, так и российским "Калибрам". Нужно понимать, что презентация новых украинских ракет проводится на уровне рекламных и пропагандистских заявлений. Пуски, осуществлявшиеся новыми ракетными комплексами, в основном бросковые. То есть показывают, что ракета стартовала, а вот поразила ли она цель - неизвестно. Чтобы это выяснить, необходимо проводить соответствующие испытания, иметь полигон. С учетом того, что стрельбы ракетных комплексов на Украине в основном производятся в сторону моря, все полеты этих ракет отслеживают российские военные. Полученные данные говорят о том, что украинские новинки не достигают заявленной дальности", - заявил эксперт.


Ренат Закиев, Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
BGM-109 Tomahawk
Искандер
Х-35
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