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10.04.2019
ТАСС

В Кремле призвали не экстраполировать претензии к Роскосмосу на Рогозина

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Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Нынешний гендиректор Роскосмоса возглавляет госкорпорацию меньше года, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Претензии к работе Роскосмоса не стоит экстраполировать персонально на Дмитрия Рогозина, который занимает пост главы госкорпорации меньше года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выявленные в работе Роскосмоса нарушения.

"Наверное, это не совсем правильно [говорить о претензиях лично к Рогозину], потому что, как правило, подобные исследования работы корпораций ретроспективно охватывают достаточно длительный период, а Рогозин возглавляет это ведомство [Роскосмос] меньше года", - отметил он.

По словам Пескова, выявленными в Роскосмосе и Ростехе нарушениями занимаются правоохранительные органы. Представитель Кремля подчеркнул, что в целом работа таких крупных системообразующих корпораций находится под особым контролем.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой еще в 2018 году. Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко добавил, что по ряду выявленных внутренними проверками фактов гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин "осенью прошлого года лично информировал главу государства".

Также ранее сообщалось, что службы безопасности Ростеха и его "дочек" в 2018 году помогли предотвратить ущерб от противоправных действий на сумму 3,4 млрд рублей. По выявленным фактам в 2018 году было возбуждено свыше 250 уголовных дел.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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