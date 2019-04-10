Войти
10.04.2019
WarSpot

"Видеть" артиллерию врага

45
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Украинские инженеры разработали новый контрбатарейный радар. Вчера, 8 апреля, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что радар 1Л220УК от запорожского научно-производственного комплекса "Искра" успешно завершил государственные испытания.

"Испытания позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооружённых сил Украины. Контрбатарейный радар предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полётов", — сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Развёртывание радара 1Л220УК

По словам разработчиков, радар 1Л220УК позволяет на расстоянии десятков километров определять точное местонахождение вражеских пушек, миномётов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет в секторе до 180 градусов. В НПК "Искра" заявляют о готовности к серийному производству новых радаров.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Искра НПК
Укроборонпром
Похожие новости
04.09.2014
ГК «Укроборонпром» представляет Украину на Международной выставке в Кельце (Польша)
08.07.2014
Экономика войны: какую армию может позволить себе Украина
23.10.2013
Европейский дрейф Украины не станет препятствием для военного сотрудничества Киева и Минска
07.06.2013
Запорожский завод «Искра» вышел из кризиса и похвастался эксклюзивными радарами
26.03.2012
Кабинет министров Украины поручил «Укроборонпрому» реорганизовать казенные предприятия, находящиеся в его управлении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.04 01:06
  • 79
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 10.04 00:39
  • 4
Конкурентная борьба ковровских автоматов с ижевскими закончилась проигрышем
  • 10.04 00:33
  • 3
Антигравитации нашли работу: в России создан ракетный двигатель, в сто раз эффективнее жидкостного
  • 09.04 23:38
  • 6
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 09.04 23:25
  • 11
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 09.04 23:24
  • 22
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 09.04 23:10
  • 3
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 09.04 22:55
  • 1
"Роскосмос" отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
  • 09.04 22:15
  • 2
Эксперты сдержанно отнеслись к новой госпрограмме научно-технического развития
  • 09.04 21:54
  • 2
Крупнейший зарубежный заказчик SSJ 100 - мексиканская InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов - газета
  • 09.04 21:48
  • 72
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 09.04 21:41
  • 5
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
  • 09.04 21:40
  • 35
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 09.04 21:39
  • 81
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 09.04 21:19
  • 6
Крым и Калифорния создадут прибор