"Видеть" артиллерию врага

Украинские инженеры разработали новый контрбатарейный радар. Вчера, 8 апреля, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что радар 1Л220УК от запорожского научно-производственного комплекса "Искра" успешно завершил государственные испытания.

"Испытания позволили подтвердить тактико-технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении Вооружённых сил Украины. Контрбатарейный радар предназначен для разведки позиций артиллерии противника. Благодаря мощной радиолокационной станции, которая работает в микроволновом диапазоне, радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полётов", — сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Развёртывание радара 1Л220УК

По словам разработчиков, радар 1Л220УК позволяет на расстоянии десятков километров определять точное местонахождение вражеских пушек, миномётов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет в секторе до 180 градусов. В НПК "Искра" заявляют о готовности к серийному производству новых радаров.